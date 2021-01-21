Kalp krizi geçirdi sanıldı, hastane kontrolünde vurulduğu ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde yerde yüzüstü yatan Mustafa Kaya kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın hastanede sırtından vurulduğu anlaşıldı.

İzmir'in Konak ilçesinin Fatih mahallesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre, vatandaşlar tarafından sokakta yerde yüzüstü yatar vaziyette bulunan ve kalp krizi geçirdiği ihtimali değerlendirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kaya'nın doktor kontrolü sırasında sırtından tabanca ile vurulduğu anlaşıldı.

Kaya'nın ölümü üzerine, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Kaya'ya hedef gözeterek ateş açtığı belirlenen kişinin eşgali belirlendi. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisinin S.K. olduğu saptandı. Adresi öğrenilen S.K., evine yapılan baskınla yakalandı. Evde yapılan aramada ise cinayette kullandığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)