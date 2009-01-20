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Sağlık

Kalp krizi fotoğraflandı

İlk defa doktorlar tarafından kalp krizi geçiren bir hastanın kalbi fotoğraflandı.

20 Ocak 2009 02:00

İlk defa doktorlar tarafından kalp krizi geçiren bir hastanın kalbi fotoğraflandı. Bu mucizevi fotoğrafı çekmeyi başaran ekip kalbin kriz sırasında nasıl bir reaksiyon gösterdiğini gözler önüne serdi.

Londra'daki Tıp Araştırmaları Klinikal Bilimler Merkezi'nden Dr. Stuart Cook, "Kalp krizi geçiren bir hastanın kalbinin yaşadığı şoku anlamak açısından bu önemli bir adım. Bilim adamları için kalp krizinin yarattığı hasarla mücadele etmek amacıyla büyük bir şans olarak." açıklamasında bulunuyor.

Araştırmacılar, merkezde bulunan kalp krizi geçirmiş 15 hastanın kalplerindeki kanamayı MRI makinesiyle fotoğrafını çekti. Bilgisayarlarda taranan fotoğraflar üzerinde yapılan incelemelerde iç kanamanın kalbin kriz sırasında aldığı hasarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya öncülük eden doktorlardan Declan O'Regan, "Bu çalışma, kalp krizinin neden olabileceği hasarlara yeni bir bakış açısı sunuyor" diye belirtiyor.

İngiltere'de her altı dakikada bir kişi kalp krizinden dolayı hayatını yitirmekte.

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