Kalp krizi aslında reflü sancısı olabilir!

Daha çok orta yaş grubunda çıkan reflü rahatsızlığı, birtakım belirtileri nedeniyle başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Örneğin, reflünün belirtilerinden olan ön-orta göğüs kemiğinin arkasındaki yanma, kişinin kalp krizi geçirdiğini sanmasına neden oluyor.



Reflü; hayatı tehdit etmiyor, fakat yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs kemiği arkasında bir yanma hissi ve ağza doğru acı su gelmesiyle kendini belli ediyor. Ayrıca ses kısıklığı ve zaman zaman astım benzeri öksürük nöbetlerine yol açıyor. Hatta ve hatta pek çok hastalığın kılığına girebiliyor. İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada reflüyü anlatıyor.



Reflü tam olarak ne anlama geliyor?



Reflü'nün kelime anlamı 'geri akım'dır. Normalde sindirim sistemimizdeki içeriğin hareketi; ağızdan yutma borusuna, yutma borusundan mideye doğrudur. Bunun tersine, yani mideden yutma borusuna doğru bir içerik kaçmaması gerekir. İçerdiği yoğun asit nedeniyle mide içeriğinin yukarı, yutma borusunun içine doğru geri kaçması; yutma borusunun buna karşı bir savunması olmadığından, çok ciddi tahribata ve dolayısı ile 'reflü hastalığı' olarak bilinen bir dizi şikâyete yol açabiliyor. Her insanda ayda yılda bir gözlenebilen tek tük reflü şikâyetlerini bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Ancak, tipik reflü şikâyetleri ile her gün mücadele eden ve tedavi arayışına girmiş kişileri kesin tanının ardından reflü hastası kabul ediyoruz.



Hangi şikâyet 'reflü' anlamına gelir?



Kişinin yediklerinin istemeden ağza doğru geri gelmesi ve buna bağlı olarak ön-orta göğüs kemiğinin arkasında yanma hissetmesi en tipik şikâyettir. Amerikalılar'ın 'kalp yanması' olarak adlandırdığı bu durumu bizim hastalarımız, 'ağza acı su gelmesi' olarak nitelendirebiliyorlar. Bu, bazen yanma şeklinde olmayabiliyor ve ağrı olarak da algılanabiliyor. Bu tip bir göğüs ağrısı, ileri yaştaki birinde, kalp kriziyle bile karışabiliyor. Nitekim kalp krizi geçirmekte olduğunu sanıp, acil servise başvuran ileri yaştaki kişilerin yüzde 10-15 gibi hatırı sayılır bölümünde bazı tetkiklerden sonra aslında problemin basit bir reflü atağı olduğu anlaşılıyor.



Reflünün başka belirtileri var mı?



Reflü hastalığı birçok kişide; sık tekrarlayan ses kısıklıklarının, seste çatallanmanın ve bir dizi boğaz problemlerinin araştırılması sırasında ortaya çıkıyor. Reflüye bağlı genizboğaz problemi olanlar daha çok sabah uyandıklarında şikâyetlerinin fazla olmasından yakınırlar. Bunun nedeni; gece yatar pozisyonda uyurlarken, kendileri fark etmeksizin süregelen reflüdür. Bu tip hastalar, genellikle kulakburun- boğaz (KBB) doktorlarına başvuruyorlar. Tecrübeli KBB'ciler, başka bir nedene bağlayamadıkları ses teli tahribatının nedenini araştırırken, doğru tanıyı koymakta zorlanmıyorlar. Profesyonel anlamda sesini kullananlar için çok ciddi problemlere yol açabiliyor reflü hastalığı. Ciddi iş gücü kaybına neden olabiliyor.



Astımla karıştırılıyor



Reflünün tetiklediği başka bir rahatsızlık var mı?



Erişkin yaşta ortaya çıkan astım şikâyetlerinin nedeni reflü hastalığı olabiliyor. Bunun nedeni ise; reflüsü olan bir kişi gece yattığında, ağzına ve oradan da akciğerine çok az miktarda asit geliyor. Hava yollarına sürekli kaçmakta olan çok az miktardaki asit, hava yollarında spazmlara yol açarak astım bulgularına neden olabiliyor. Yani ataklar şeklinde gelen öksürük krizleri, hırıltılı solunumla karakterli astım tablolarına yol açabiliyor. Bu hastalar, bazen yıllar boyunca yanlış anti-alerjik tedavilerle oyalanabiliyorlar. Dolayısıyla önceden hiçbir akciğer rahatsızlığı bulunmayan 30'lu ya da 40'lı yaşlardaki birine astım tanısını koyarken, altta yatan nedenin reflü olup olmadığının mutlaka araştırılması lazım. Çünkü eğer astımı tetikleyen reflü ise bunun tedavisi tamamen farklıdır.

