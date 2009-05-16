Kalp krizi acil iniş yaptırdı

Dalaman Havalimanı'ndan Londra'ya havalanan Thomas Cook Havayolları'na ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine 5 dakika sonra alana dönerek, acil iniş yaptı.



Dalaman Havalimanı'ndan Londra'ya gitmek üzere, bugün saat 04.00'da havalanan Thomas Cook Havayolları'na ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine 5 dakika sonra alana dönerek, acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İngiliz turist 69 yaşındaki George Albert Pike, ambulansla Muğla Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı.



Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Beldesi'ndeki Doren Otel'de bir hafta tatil yapan İngiliz George Albert Pike ve eşi 67 yaşındaki Ann Pike, ülkelerine dönmek üzere Dalaman Havalimanı'ndan bugün saat 04.00 sıralarında Thomas Cook Havayolları'na ait 563 sefer Boeing 757-300 tipi 235 kişilik uçağa bindi. Uçağın kalkışı sırasında aşırı terleyen George Albert Pike, bayıldı. Nabzının düşmeye başlaması üzerine eşi Ann Pike, hostesten yardım istedi. İngiliz turistin kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine, uçak, 5 dakika önce kalkış yaptığı Dalaman Havalimanı'na dönüş yapmak zorunda kaldı. Apronda hazır bekletilen ambulans ekibi, George Albert Pike'ye ilk müdahaleyi yaptı. Pike, daha sonra Muğla Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda, İngiliz turistin kalbinde yorgunluğa ve yüksek tansiyona bağlı `mitral yetmezlik' tespit edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Köse tarafından yapılan muayenede hastaya rahatlatıcı ilaçlar ve serum verildi. İngiliz hasta, Kardiyoloji Servisi'nde yatırıldı. Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Ann Pike, doktorlara teşekkür etti.



Acil iniş yapmak zorunda kalan uçak, 04.25'te Londra'ya gitmek üzere tekrar havalandı.

