T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kalp Karadeniz'i vuruyor

Kalp ve damar hastalıkları Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz'de diğer bölgelere göre daha sık görülüyor.

06 Nisan 2009 03:00

Kalp ve damar hastalıklarından meydana gelen ölümler hem Türkiye hem de dünya genelinde kanserden bile daha fazla görülüyor.

Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Yılmaz, kalp ve damar hastalıklarının Türkiye’de özellikle Doğu Karadeniz’de diğer bölgelere göre daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.

Yılmaz ‘’Bölgemizde hayvansal gıdalar çok seviliyor. Katı yağlar tercih ediliyor. Mesela etin mangalda pişirilmesi son derece zararlı. Mangalda pişirilen et, neredeyse insanın bir aylık et ihtiyacını karşılıyor” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24