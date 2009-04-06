Kalp Karadeniz'i vuruyor

Kalp ve damar hastalıklarından meydana gelen ölümler hem Türkiye hem de dünya genelinde kanserden bile daha fazla görülüyor.



Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Yılmaz, kalp ve damar hastalıklarının Türkiye’de özellikle Doğu Karadeniz’de diğer bölgelere göre daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.



Yılmaz ‘’Bölgemizde hayvansal gıdalar çok seviliyor. Katı yağlar tercih ediliyor. Mesela etin mangalda pişirilmesi son derece zararlı. Mangalda pişirilen et, neredeyse insanın bir aylık et ihtiyacını karşılıyor” dedi.

