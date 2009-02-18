Kalp kapakçığı tedavisinde yeni yöntem

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Biçer, kalp kapakçığı ameliyatlarında metal veya biyolojik kalp kapakçığı takılması yerine hastanın kendi kalp kapakçığını tamir etmeye başladıklarını söyledi.



Son dönemlerde 15 hastayı bu şekilde sağlıklarına kavuşturduklarını açıklayan Dr. Biçer, “Böylece hastalarımız sürekli ilaç kullanmak zorunda kalmıyor” dedi.



Kalp ameliyatlarında hastanın kalp kapakçığının tamir edilmesi, yeni kapakçık takılmasının önüne geçti. Metal veya biyolojik kalp kapakçıkları yerine hastaların kendi kalp kapakçıklarının tamir edilmesi, hem ömür boyu ilaç kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor hem de kalp hastasının ömrünü uzatıyor.



Yaşam boyu ilaç kullanma önleniyor



UÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Biçer, kalp kapakçığı ameliyatlarında metal veya biyolojik kalp kapakçığı takılması yerine hastanın kendi kalp kapakçığının tamir etmeyi tercih ettiklerini söyledi. Bu tedavi sistemi ile hastaların yaşamları boyunca yan etkileri olabilecek ilaç kullanma zorunluluğunda kalmayacağını belirten Dr. Biçer şunları söyledi:



“Suni kalp kapakçığı takılan hastalar, kanı sulandırıcı ilaçlar kullanmak zorundalar. Metal kapakçıkta her zaman enfeksiyon riski var. İlaçların yan etkileri doğabiliyor. Biyolojik kalp kapakçıkları ise genç hastalarda 10- 15 yıl sonra bozulmaya uğrayabiliyor ve yeni bir ameliyat gerekebiliyor. Yeni kapakçık takılması yerine kapakçık tamiratı kalp hastalarını ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtarıyor ve daha uzun ömür sağlıyor.”



2.5 saatte tamirat



UÜ Tıp Fakültesi’nde kalp kapakçığı tamir edilen 15 hastanın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan Dr. Murat Biçer “Kapakçığı tamir edilen hastalarımızın, 6 aylık periyotlar halinde eko kontrollerini yapıyoruz. Hiçbir hastamızda problem çıkmadı” diye konuştu.



Yeni kapakçık takılan hastaların hem hastanede yatış süresinin uzadığını hem de ilaç maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Dr. Biçer, “Kapakçık tamiratı, maliyet ve hasta konforu açısından gelişmiş ülkelerde tercih ediliyor. Kapakçık tamiratı ameliyatı hastanın ameliyathaneye girip çıkma süresi olarak 2-2.5 saatte tamamlanıyor” dedi.



(DHA)