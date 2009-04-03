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Sağlık

Kalp hücreleri yaşam boyu yenileniyor

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, kalp hücrelerinin yavaş ve sürekli olarak yenilendiğini ortaya koydu.

03 Nisan 2009 03:00

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, kalp hücrelerinin yavaş ve sürekli olarak yenilendiğini ortaya koydu.

Radyoaktif karbon tarihleme tekniğinin kullanıldığı araştırmaya göre 20 yaşındaki bir kişinin kalp hücrelerinin her yıl yaklaşık yüzde 1'i, 75 yaşındaki bir kişininkinin ise yüzde 0,5'i kadarı yenileniyor.

Ancak her yıl kalp hücrelerinin çoğu yenilense de kalp krizi ya da bir hastalık sırasında milyonlarca hücre kaybedilebiliyor.

Amerikan "Science" dergisinde yayımlanan araştırma, kalp krizi tedavilerinde yeni yöntemlerin bulunmasının yolunu açıyor. Araştırma ayrıca, kalp hücrelerinin yenilenip yenilenmediği konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaya da son noktayı koyabilir nitelikte.

Bugüne dek kalp uzmanlarının çoğu kalp hücrelerinin yenilenmediğini savunuyordu.

(AA)

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