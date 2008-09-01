Kalp hastasıysanız maden suyu içmeyin

İçilebilir herhangi bir suya karbondioksit eklendiğinde, soda ortaya çıkar. Maden suyu mineralce zenginken, soda mineral içermez. Soda mideyi rahatlatır, ancak başka bir işlevi yoktur. Maden suyu mineralce zenginken, soda mineral içermez. Soda mideyi rahatlatır, ancak başka bir işlevi yoktur. Maden suyu ise, doğal bir mineral deposudur.



Maden suyuyla sodayı ayırt edebilmek için etiket okumak önemlidir. Sağlıklı insanlar günde iki şişe, kilolular ise bir şişe maden suyu tüketmelidir. Kalp hastaları, maden suyundan uzak durmalıdır.

