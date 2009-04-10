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Sağlık

Kalp hastası olmamak için sağlıklı beslenin

Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, stresten uzak durmak ve sigara içmemek kalp hastalığını engeller.

10 Nisan 2009 03:00

Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, stresten uzak durmak ve sigara içmemek kalp hastalığını engeller.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Takvim gazetesinde yayımlanan yazısında (10.04.09) kalp hastası olmamak için yapılması gerekenleri anlatıyor. Sönmez’in yazısı şöyle:

“Sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, stresten uzak durmak ve sigara içmemek kalp hastalığını engeller.

1) Diyet-sağlıklı beslenmeye çocuk yaşlarda başlanacağını unutmayın.
2) Boy kilo oranına çok dikkat edin.
3) Kadınlar, menopozunuzu mutlaka geciktirin.
4) Fizik aktivitenizi arttırın, tembellik ve aşırı stresten uzak durun.
5) İş ve meslek konusunda hiçbir zaman beceri ve olanaklarınızı zorlamayın.
6) 20 yaşından sonra hiç olmazsa bir kez; kan yağları (kolesterol, trigliserid, HDL, LDL), Lp(a), homosistein ve HS- CRP kontrolü yaptırınız..
7) Aile hikayenizde erken kalp hastalığı varsa, diyabet, yüksek tansiyon hastası iseniz 30, değilseniz 40 yaşından sonra her yıl kan yağları (kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, Lp(a)), homosistein kontrolü ve efor testi yaptırın.
8) Kendinizle, yaşamla, ailenizle, eşinizle, dostlarınızla barışık olun, A tipi (çabuk karar veren, hırslı, kavgacı, acele hareket eden) kişiliğiniz varsa yavaşlayın.
9) Kesinlikle sigara içmeyin.
10) Hastalığınızı, aileniz veya çevrenizle ilgili sorunlarınızı liyezon psikiyatri uzmanı ile görüşün.

Kalp hastası olanlar için

1) Sigara içmeyin, sigara içilen ortamda bile bulunmayın.
2) Düzenli olarak bir kardiyologun kontrolüne girin. Kontrollerinizi aksatmayın.
3) Tedaviniz ilaç, balon veya ameliyat olabilir, hepsinin olumlu, olumsuz yanlarını, uzun dönem sonuçlarını doktorunuzla tartışın.
4) Abartılmış fizik aktivitelerden kaçının ve bir bir kardiyak rehabilitasyon uzmanının hazırladığı bir programa başlayın.
5) Seks konusunda sevgilinizi değil eşinizi, otel odasını değil evinizi tercih edin.
6) Devamlı kullanmanız gereken ilaçlarınızı ihmal etmeyin, özellikle yüksek tansiyon ilaçlarınızın yedeğini bulundurun.
7) Kan yağlarınızı 3 ayda bir kontrol ettirin. Ölçümlerinizi tahlil raporunda yazan normal sınırın altında tutun.
8) Kan yağlarınızı kontrol için diyetin yetmediği durumlarda sürekli ilaç kullanın.
9) Aile ve sosyal yaşamınızı bir kez daha gözden geçirip hayatınızdaki olumsuzlukları en aza indirin.
10) Hastalığınız için asla ailenizi ve çevrenizi suçlamayın.”

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