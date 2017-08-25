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Sağlık

Kalp hastası Miraç bebek yoğun bakıma kaldırıldı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK / SİİRT, (DHA) - SİİRT'te, ikamet eden ancak tedavisinin İstanbul'da yapılması gereken Baykara ailesinin kalp hastası 8 aylık bebekleri Miraç, fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı

25 Ağustos 2017 18:21

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK / SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te, ikamet eden ancak tedavisinin İstanbul\'da yapılması gereken Baykara ailesinin kalp hastası 8 aylık bebekleri Miraç, fenalaşarak Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Siirt Belediyesi\'nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara\'nın, 8 ay önce kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen ve adını Miraç koydukları bebekleri, kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Remziye ve Aydın Baykara çiftinin sağlıklı olan 3 çocuğundan sonra 4\'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen ve adını Miraç verdikleri bebekleri, 7 aylıkken kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Siirt ve Batman\'daki hastanelerde tedavi gören Miraç bebek, son olarak İstanbul\'da özel bir hastaneye sevk edilmişti, ancak Baykara ailesi, maddi imkansızlıklardan dolayı Miraç bebeğin tedavisini tamamlamayarak tekrar Siirt\'e getirmek zorunda kalmıştı. 
\'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR\'
Miraç bebeğin yaşam mücadelesi ile ilgili çıkan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı\'nın devreye girdiğini ve Miraç bebekle ilgili evrakların istendiğini belirten baba Aydın Baykara şunları söyledi:
“Oğlum için Sağlık Bakanlığı devreye girmişti. Benden oğlumun raporları istendi. Kendilerine verdim. Ancak, 3 gün önce oğlum nefes alamaz duruma geldi. Hastaneye getirdik. Oğlum 6 gündür yoğun bakımda. Yoğun bakım ünitesine bir tek annesi girebiliyor. İstanbul\'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. ancak imkanlar el vermedi. Tekrar bebeği Siirt\'e getirdik. Oğlumun biran önce tedaviye ihtiyacı var. Aksi takdirde ölecektir. Sağlık Bakanlığı\'na ve yetkililere yalvarıyorum oğlum Miraç gözümüzün önünde eriyor.\" 
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