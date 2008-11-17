Kalp hastalıklarının 7'de biri diş kaynaklı

Diş eti iltihabı erken doğuma neden oluyor

Yanlış diş ipi kullanımı diş etlerine zarar veriyor

Kural, "Bilimsel Diş Hekimliğinin 100. Yılı" ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, Türk diş hekimliğinin, 100 yıl öncesine göre büyük gelişme kaydettiğini belirtti.Türk diş hekimlerinin yurt dışındaki meslektaşlarından çok daha üstün hizmet sunduğunu savunan Kural, şöyle devam etti:"Bizim esas vurgulamak istediğimiz konu, toplumun ağız ve diş sağlığının korunmasıdır. Bu konuda çok büyük eksikliklerimiz var. Bugüne kadarki hükümetler ne yazık ki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine üvey evlat muamelesi yapmışlardır. Ancak ağız ve diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Umarız Dünya Sağlık Örgütü'nün ağız ve diş sağlığına verdiği önem bizim bürokratlarımıza da örnek olur."Kural, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için ebeveynlerin, öğretmenlerin, Diyanet İşleri Başkanlığının, basının, bu konuda en ufak bir fayda sağlayabilecek tüm kurum ve kuruluşların kendilerine destek olmasını istedi.Türkiye nüfusunun yüzde 99'unun acil diş tedavisine ihtiyacı olduğunu ifade eden Kural, gebelerin, çocukların, yaşlıların ve romatizmal kalp hastalığı gibi sistemik hastalığı olanların risk grubunda olduğunu bildirdi.Kural, kalp hastalıklarının 7'de birinin diş kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, "Bu söylediğim rakam, bilimsel bir veridir. Ancak Türkiye'de hastalıkların kökeni maalesef araştırılmıyor. Hastalıkların kökenine inilebilse birçok hastalığının kökeninin diş kaynaklı olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.Ağız ve diş sağlığının korunması için öncelikle vatandaşların hekime gitmeye alıştırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Umut Kural, şunları kaydetti:"Gelişmiş ülkelerdeki filmlere, programlara bakın. Hiçbir programda çocukların, ebeveynlerin dişlerini fırçalamadan yattığını göremezsiniz. Çünkü programın yapımcısı biliyor ki eğer onu dişini fırçalamadan yatırırsa toplum kendine inanmayacak. Bizim yaptığımız dizilerde ise dişini fırçalamadan yatmak bana dahi doğal geliyor. Bu ciddi bir tespittir. Bütün bunlar toplumun alışkanlığıdır. Bu alışkanlığı kazanmamız lazım. Diş hastalıklarının yüzde 100'ü önlenebilir hastalıklardır. Bu alışkanlığı kazandığımızda hastalıklar önlenebilecektir."