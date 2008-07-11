Kalp hastalıklarında tanı yöntemleri

EFOR TESTLERİ



Efor, diğer bir deyişle stres testi... Eforlu EKG, elektrokardiyografi ya da stres ekokardiyografi olarak iki şekilde uygulanabiliyor.



Eforlu EKG testi: Test sırasında kalp damarlarının darlığında şüphelenilen hasta, yürüme bandı üzerinde hızlı tempoda yürütülüyor. Hasta yürürken sürekli olarak kalp elektrokardiyografisi çekiliyor.



Stres ekokardiyografisi: Test sırasında kalbin ultrasonografik incelemesi, efor testinden hemen önce ve hemen sonra alınıyor. Böylece kalp hastalığı teşhisinin doğruluk payı, normal efor testine göre daha da artmış hale getiriliyor.



Dip not: Efor testleri için 4 saatlik açlık süresi gerekiyor. Hastaların, mümkünse beraberinde spor ayakkabısı ve eşofman ile gelmesi öneriliyor.



Ekokardiyografi ve renkli doppler: İnsan kalbinin yapısı, boşluklarının çapları, kalp adalesinin çalışma kapasitesi ve özellikle kalp kapaklarının yapısı ve işlevlerini, ses dalgası yöntemi ile canlı görüntüye çevrilen tekniğe ekokardiyografi (EKO) adı veriliyor. Bu test için hiçbir ön hazırlık veya açlık gerekmiyor. Test kısa süre içinde tamamlanabiliyor.



KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİ



Bu teknoloji sayesinde kalp damarlarının her birinin farklı açılardan ayrı ayrı radyolojik fotoğrafları çekiliyor. İşlem süresi genellikle 10-20 dakika arasında sürüyor ve işlemden sonra 4-6 saatlik yatak istirahatı gerekiyor.



Kasık atar damarından lokal anestezi altında kalbe kadar ilerletilen bir kateter yardımı ile yapılıyor. Kalp kateteri sırasında kalbin içindeki basınçlar ölçülüyor ve aynı zamanda sol kalp boşluğuna ‘boyalı madde’ verilerek kalbin kasılma işlevi de inceleniyor.



HOLTER MONİTÖR



Kalp ritminin 24 saat takip edilip, kayıt edilmesi holter adı verilen cihaz ile gerçekleştiriliyor. Bu cihaz sayesinde kalp ritim bozukluğu teşhis edilebiliyor. Tansiyon holteri de hastaların tansiyonunun 24 saat boyunca, gün içinde, gerçek hayat koşulları altında gösterdiği dalgalanmayı ve uyku sırasındaki tansiyon değerlerini kayıt altına alıyor.



ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA



Kalpte oluşan ritim bozukluklarının en kesin teşhis yöntemlerinden biri de elektrofizyolojik çalışma. Kasık toplardamarından lokal anestezi altında kalbe kadar ilerletilen bir özel kateter yardımı ile kalbin çok hızlı veya çok yavaş çalışmasına yol açan ritim bozuklukları saptanıyor ve ‘Ritim bozukluğu haritası’ çıkarılıyor.



KARDİYAK MR



Kardiyak Mr; kalp zarının, odacıklarının, kapaklarının, adalesinin ve atardamarlarının yapısını ortaya koyan bir görüntüleme yöntemi. İşlem 15 dakika sürüyor ve herhangi bir ön hazırlık gerekmiyor.



(DOĞAN BURDA DERGİ - Özel Hastaneler Rehberi Eki)