Kalp hastalıkları kadın sağlığını tehdit ediyor

Kadınlar ve erkeklerin ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları var. Ancak araştırmalara göre koroner kalp hastalığı kadın yaşamını daha fazla tehdit ediyor. Çünkü bu hastalıklar kadınlarda kendini çok belli etmiyor.



Kalbin özellikleri göz önüne alındığında kadınlar ve erkeklerde kalp hastalığının bir numaralı ölüm sebebi olduğu görülüyor. Yapılan araştırmalar kalp hastalıklarının diğer ölüm nedenlerine nazaran kadın yaşamını daha fazla tehdit ettiğini gösteriyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çiçek Milliyet gazetesine, kalp hastalıklarının kadınlarda görülme riski ile ilgili bilgi verdi.



Türk Erişkinlerde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri’nin (TEKHARF) 12 yıllık izlem verilerine göre, Türkiye’de koroner kalp hastalığı ölümleri erkeklerde binde 8.2 iken kadınlarda binde 4.3.



İlk kalp krizinden sonra yaşamını sürdüren kadınların oranı erkeklere nazaran fark edilir derecede düşük Kalp krizinden sonraki yıl içinde erkeklerin yüzde 25’i yaşamını yitirirken bu rakam kadınlarda ise yüzde 38.



Ayrıca, bir kadının ikinci kalp krizini yaşama riski erkekten daha yüksek. Kadınların yüzde 35’i altı yıl içindeki ikinci kalp krizini geçirirken erkeklerdeki oran yüzde 18.



Bu istatistikler gösteriyor ki, kalp hastalıkları diğer ölüm nedenlerinin toplamına nazaran kadın yaşamını daha fazla tehdit ediyor.



Aile öyküsü ve yaş faktörü



Koroner kalp hastalığı birtakım belirtilerle ortaya çıkar. Yaş ve aile hikâyesi koroner kalp hastalığın değiştirilemeyen iki risk faktörüdür. Bu özellikler size bu risk faktörlerine ne zaman dikkat edeceğinizi söyleyebilir. Örneğin koroner kalp hastalığına sahip kardeşinizin olması sizi de riski altına atmaktadır.



Erkeklerde olduğu gibi kalp krizi ve inme riski yaşla birlikte artar. Menopozdan sonra, kadınlar kalp hastalığı risk faktörlerine özel dikkat göstermelidir. Çünkü östrojen seviyelerindeki azalma koroner kalp hastalığı geliştirme olasılığını artırır. Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol seviyeleri, sigara, fiziksel aktivite eksikliği, aşırı kilolu olmak ve diyabet gibi diğer risk faktörlerine sahip olan kadınlarda her gün aspirin alınması sıklıkla önerilir.



Kadındaki belirtiler



Kalp rahatsızlığı yaşayan erkekler genellikle ezici göğüs ağrısından şikâyet eder. Ancak birçok kadın, göğüs ağrısı hissetmez. Bunun yerine sadece hareketlerin ardından nefes darlığı veya halsizlik yaşayabilir. Diğer tipik olmayan semptomlar içerisinde sıra dışı yorgunluk veya halsizlik, sersemlik (baş dönmesi), mide bulantısının yanı sıra boyun, çene, kollar ve sırtta ağrı hissedilir.



Ne yapmalısınız?



Herhangi bir zamanda birkaç dakika süreyle kalp krizi semptomlarından herhangi birini yaşarsanız aşağıdakileri daima hatırlayınız:

1) Acil yardım isteyin.

2) Bütün aspirin çiğneyin ve yutun.

3) Derhal hastaneye gidin.

