Kalp hastalığı riskini artıran gen bulundu

Bir stres geninin kalp krizi veya kalp hastalığından ölme riskini yükselttiği belirlendi. Amerikalı araştırmacılar bu farklı gene sahip kalp hastalarının kalp krizi veya ölüm riskinin % 38 arttığını söylüyorlar.

PLOS ONE'daki çalışmaya göre, kişiye uygun tıbbi yaklaşımlarla en büyük risk altında olanlara, psikolojik ya da ilaç tedavisinde bulunarak daha iyi sonuçlar alınabilir. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiliz Kalp Vakfı, çalışmanın stresin kalp hastalığı riskini doğrudan artırabileceğinin yeni bir kanıtı olduğunu söylüyor.

Genetik farklılık ve risk

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, insan genomundaki tek bir DNA harfi değişikliğini inceledi.

Bu değişiklik stresin etkilerine karşı daha savunmasız olunmasıyla bağlantılı.

Yedi yıl süren izleme sonucunda, yaş, obezite ve sigara gibi faktörler de dikkate alınarak, bu genetik değişikliğin kalp krizi veya ölüm riskini % 38 artırdığı saptandı.

Stres yönetimi teknikleri ve ilaç tedavilerinin, kalp krizinden ölüm ve krizin yol açtığı sakatlıkları azaltabileceği belirtiliyor.

Risk grubunu belirlemede ilk adım

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Davranışsal Tıp Araştırma Merkezi müdürü Dr. Redford Williams, bu çalışmanın kardiyovasküler hastalık riski yüksek kişileri belirleyen genetik varyantları bulmaya yönelik ilk adım olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, genetik değişimi olan insanları belirlemenin, kalp krizi ya da ölüm riski yüksek olan kalp hastalarına erken müdahale yolunu açabileceğini söylüyor.

Araştırmaya konu olan 6.000 kalp hastası arasında, kadınların % 3'ü ve erkeklerin % 10'unda duygusal stresle başetmeyi zorlaştıran genetik değişiklik belirlendi.