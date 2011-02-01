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Sağlık

Kalp hastalarının umudu zebra balığı

Zebra balığının kalp hastalıklarının tedavisi için umut olabileceğini ve kalp nakli ameliyatlarınının ortadan kalkabileceğini belirtiyor.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Ganj nehrinde yaşayan ve hemen her akvaryumda bulunan Zebra balığının kalp hastalıklarının tedavisi için umut olabileceğini ve kalp nakli ameliyatlarınının ortadan kalkabileceğini belirtiyor.

Fotoğraf: http://www.focusonnature.be

Independent'e göre araştırmacılar, zebra balığının kalp kaslarını şaşırtıcı bir şekilde yenileme yeteneğinin, kalp krizi geçiren insanlarda kalbin kendi kendini iyileştirmesini sağlayacak bir ilaç bulunmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Bilimadamları zebra balıklarında hasarlı kalp kaslarının onarılmasında önemli rol oynayan minik bir protein molekülü buldular. Zebra balığı, birkaç hafta içinde kalp kaslarının yüzde 20'sini eski haline getirebiliyor.

Gazete, zebra balığının sırrının çözülmesi halinde halihazırda binlerce kişi için tek umut olan kalp nakli ameliyatlarına gerek kalmayabileceğine dikkat çekiyor.

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