Kalp hastalarına sıcak uyarısı

Adana Kardiyoloji Merkezi'nde görevli Kardiyolog Dr. Farşid Farşidoğlu, yaptığı açıklamada, sıcak havaların başlamasının, kalp hastalıklarında artışı beraberinde getirdiğini kaydetti.Aşırı sıcakların havadaki nemle birleşmesinin, özellikle kalp hastalığı bulunan kişiler için ciddi sorunlara zemin hazırladığını vurgulayan Farşidoğlu, "Özellikle kalp yetersizliği tanısı olan hastaların, sıcaklığın ve nemin en üst düzeyde olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.Söz konusu hastalarda, zaten kalbin kasılma gücündeki zayıflama nedeniyle yaşam fonksiyonlarının sınırda olduğunu belirten Farşidoğlu, şunları söyledi:"Havanın sıcak ve nemli olması, bu hastaları zor duruma, hatta hayati tehlike olan bir tabloya sokabilmekte. Kalp ve damar tıkanıklığı olan hastaların da bu konuda tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. Özellikle önceden kalp damarlarına müdahale tanısı konmuş, örneğin by-pass, balon ve stent girişimi olan hastalar, bu konuda çok dikkatli olmalılar."Kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin, dışarı çıkmak ve gezinti için akşam havanın serinlediği zamanları tercih etmesi gerektiğini ifade eden Farşidoğlu, "Ayrıca, aşırı terleme ile kaybedilen vücut suyunun, su ve meyve suyu gibi sıvı takviyeleriyle hemen telafi edilmesi gerekir. Aşırı sıvı kaybından dolayı ani tansiyon düşüşleri, kalp krizine kadar ilerleyen problemler yaratabilmekte" diye konuştu.Adana Meteoroloji İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Çukurova'da bu hafta sonundan itibaren yaz sıcaklarının kendisini oldukça hissettireceğini kaydetti.