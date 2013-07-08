Kalp hastalarına Ramazan önerileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp hastalarının sıvı gıdaları bol tüketerek, kendilerini çok yormamak şartıyla oruç tutmasında sıkıntı olmayacağını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koroner anjiyo yapılan, balon ya da stent takılan kalp hastalarının Ramazan'da ilaçlarını düzenli kullanmak şartıyla oruç tutmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtti.

Kısa süre önce by-pass olanların ise oruç tutmasının sıkıntı yaratabileceğini belirten Özdemir, bu hastaların Ramazan'da yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. By-pass geçirenlerin iftar ve sahur arasındaki süreyi bol sıvı alarak geçirmesini tavsiye eden Özdemir, "Böbrek fonksiyonları bozulmasın diye aşırı yağlı ve ağır yemekler yememeleri gerekiyor. İftarda sulu gıdalar, çorba, ayran, yoğurt tüketmelerini öneriyoruz. Özellikle karpuz, peynir, zeytin gibi rahatsız etmeyecek gıdalar yesinler" diye konuştu.

Kalp yetmezliği olanların idrar çıkartıcı ilaçlar kullandıkları için susuzluğa tahammülünün azaldığını anlatan Özdemir, "Bu hastalarımız ilaçlarını iftarda ve sahurda aldıktan sonra ara öğünlerini yoğun şekilde sıvı gıdalardan alarak geçirmelidir. Karpuz, süt tatlıları gibi vücudu yormayacak yiyecekler tüketmeleri gerekiyor. Çay, ayran içip, yoğurt yesinler" dedi.

Hiper tansiyon hastalarına sıcak havanın yarattığı stres nedeniyle Güneşli havalarda dışarı çıkmamalarını öneren Özdemir, "İşlerini sabah saatlerinde, akşam üzeri serinlikte veya gölgelik yerlerde halletmeleri gerekiyor. Gün içerisinde bol bol ellerini yüzlerini yıkamalarını, duş almalarını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

"Karpuz, kavun yesinler"

Ramazan ayında oruç tutulacak sürenin neredeyse 15 saati bulacağına değinen Özdemir, "Hastalarımızın iftardan sahura kadar bol sıvı almalarını tavsiye ediyoruz. Çay, meyve suyu, ayran türü içecekleri bol tüketebilirler. Karpuz, kavun gibi şeker içeriği yüksek sulu meyveler yiyebilirler. Bu onların vücut direncini artıracaktır" şeklinde konuştu.

Özdemir, kalp hastalarının Ramazan'da ilaçlarını iftar ve sahurda olmak üzere ikiye bölerek kullanması gerektiğini söyledi. Genel olarak kalp hastalarının Ramazan'da yedikleri ve içtikleri düzene girdiği için oruç tutmalarında bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yedikleri içtikleri düzene girdiği için kalp hastalarımızın oruç döneminde daha sağlıklı göründüklerini söyleyebiliriz. Tabi bunun bir de manevi yönü var. O inançla, hasta olmasına rağmen, oruç tutmanın, manevi bir yükümlülüğü yerine getirmenin rahatlığıyla kendilerini daha huzurlu hissedebiliyorlar. Bu nedenle hastalarımızın sıvı gıdaları bol tüketerek, kendilerini çok yormamak şartıyla oruç tutmasında sıkıntı görmüyoruz."

"Ramazan'da kalbin üzerine binen yük azalıyor"

Orucun manevi olarak insanları rahatlattığı gibi maddi olarak da detoks etkisi yaptığını belirten Özdemir, "Vücut rahatlıyor, kalbin üzerine binen yük azalıyor" dedi.

Kalp hastalarının iftardan hemen sonra midelerini çok fazla yemekle doldurmamasını öneren Özdemir, ayrıca kalp hastalarının iftar sonrası bir iki saat yürüyüş yapmalarını tavsiye etti.

Özdemir, ayrıca sigara kullanan kalp hastalarının bu alışkalıktan kurtulması için Ramazan ayının bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.