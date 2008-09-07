T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kalp hastaları orucu hoşafla açmalı

Oruç tutanlar oruçlarını çorba gibi sulu yiyeceklerle, komposto ve hoşaf gibi tatlılarla açmalı.

07 Eylül 2008 03:00

Kalp hastalarının özellikle iftarda yağlı, sindirimi zor ve ağır yiyeceklerden kaçınmaları gerekir. İftarda çorba gibi sulu yiyeceklerle, süt, sütlaç, muhallebi, komposto ve hoşaf gibi tatlılarla oruç açıldıktan birkaç saat sonra, ana öğün yemeği yenilebilir. Meyve ve sebzeleri ise, çok geç saate kalmadan tüketmekte yarar vardır.

Sahurda ise tok tutması için ağır ve sindirimi zor gıdalardan kaçınılmalı, kızartmalardan uzak durulmalı, kahvaltı şeklinde sahur yemeği düzenlenmelidir. Özellikle sıcak yaz günlerinde bol sıvı alınarak, oruca hazırlık yapılmalıdır.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24