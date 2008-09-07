Kalp hastaları orucu hoşafla açmalı

Kalp hastalarının özellikle iftarda yağlı, sindirimi zor ve ağır yiyeceklerden kaçınmaları gerekir. İftarda çorba gibi sulu yiyeceklerle, süt, sütlaç, muhallebi, komposto ve hoşaf gibi tatlılarla oruç açıldıktan birkaç saat sonra, ana öğün yemeği yenilebilir. Meyve ve sebzeleri ise, çok geç saate kalmadan tüketmekte yarar vardır.



Sahurda ise tok tutması için ağır ve sindirimi zor gıdalardan kaçınılmalı, kızartmalardan uzak durulmalı, kahvaltı şeklinde sahur yemeği düzenlenmelidir. Özellikle sıcak yaz günlerinde bol sıvı alınarak, oruca hazırlık yapılmalıdır.

