Kalp hastaları oruç tutmamalı

Kalp hastalıklarında tanı yöntemleri



Kalp hastalıklarından korunma rehberi

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, oruç tutma kararı verirken bütün kalp hastalarının doktorlarına danışması, en azından doktor kontrolünde, doktorların izniyle dini görevlerini yerine getirmesinin sağlık yönünden daha uygun olacağını belirtti.Kalp hastalarının, ilaç, yemek, uyku gibi tüm aktivitelerinin düzenli olması gerektiğine değinen Yücel, Ramazanda oruç tutmanın doğal gereği olarak bu düzenin bozulabildiğini, bununla birlikte oruç tutan kalp hastalarının, sıcak havalarda etkilenmemek için gündüz saatlerindeki fiziksel aktivitelerini de azalttığını ifade etti.Ramazanda geç saatte yemek yenilmesi ya da çok erken sahura kalkılması nedeniyle uyku saatlerinin azalmasının kişinin düzenini bozduğunu belirten Yücel, her gün aynı saatlerde ve erken uyumanın, düzeni yeniden sağlamaya yardımcı olabileceğini bildirdi.Yücel, kalp hastalarının, Ramazan öncesi kurmuş oldukları düzeni, Ramazanda da korumaya gayret göstermesi gerektiğini belirtti.Kalp yetersizliği, damar hastalığı, ritim bozukluğu gibi kalp hastalıkları taşıyan kişiler ile şeker ve böbrek rahatsızlığı olan kalp hastaları için diyetin önemine işaret eden Yücel, bu tür hastalıkları olan kişilerin oruç tutmasının sakıncalı olduğunu ifade etti.Yücel, şunları kaydetti:"Kalp hastaları arasında (kesinlikle oruç tutmaması gerekenler) ile (dikkatli davranarak oruç tutması gerekenler) şeklinde bir ayrım yapılabilir.Düzenli ilaç kullanımı gerektiren kalp problemi olan, kalp hastalığı geçirmiş veya tedavi gören kişiler oruç tutmamalı, dini görevlerini başka şekillerde yerine getirmelidir.Hastalığı tedaviyle kontrol altında tutulabilen kalp-damar hastaları, kalp krizi geçirmiş ve by-pass geçirmiş kişiler, ritm problemi yaşayanlar ile kalp yetersizliği olan kişiler ise normal diyet kurallarına uymak suretiyle oruç tutabilirler. Bu diyet kurallarında en çok dikkat edilmesi gereken ise ağır, yağlı ve kızartma yöntemiyle yapılan yemekler ile tuzdan zengin yiyeceklerden kaçınmaktır. Bu beslenme uyarısı, sadece kalp hastaları için değil, gündüz aç kalıp akşam saatlerinde iftarla yoğun yemek tüketimine geçen herkes için önemlidir. Çünkü uzun süre aç kala mideye yüklü miktar yiyecekle açlığın giderilmesi hasta olmayan kişilerin bile sağlığının bozulmasına sebep olabilir."