'Kalp hastaları doğum yapabilir'

Kadının bedeninde pek çok değişikliğe neden olan hamilelik öncesi kalp hastalığı olduğu bilinen kadınların mutlaka hem bir kardiyolog hem de bir kadın doğum uzmanı tarafından izlenmeleri gerekir. VKV Amerikan Hastanesi Kadın Sağlığı Ünitesi uzmanlarından Dr. Senai AKSOY hamilelikte kalp hastalığı hakkında bilgi verdi.



Hamileliğin neden olduğu önemli değişikliklerden biri de kardiyak sistemde de meydana gelir. Anne adayının bedeninde yaşanan değişiklikler kan hacminde, kalp yükünde, kalp hızında artışın meydana gelmesi olarak özetlenebilir.



Dr. Senai AKSOY, "Son yıllara kadar kalp hastalığı olduğu bilinen kadınların hamile kalmaması ve doğum yapmaması tavsiye edilirdi. Ancak günümüzde kalp hastalığı bulunan kadınların sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri ve sorunsuz bir doğum atlatmaları artık mümkün. Herhangi bir kalp hastalığına sahip kadınların hamile kalmadan önce mutlaka bir kardiyolog ve kadın doğum uzmanından fikir almaları gerekir. Bunun nedeni bazı kalp hastalıklarının hamilelik döneminde ciddi sorunlara neden olabilmesi. Bu tarz rahatsızlıkları bulunan kadınlara tedavi olmadan hamile kalmaları önerilmez" diyor.



Kalp hastalığına rağmen uzmanlar tarafından hamile kalmasında mahsur görülmeyen anne adaylarının ise hamilelik dönemi boyunca yakından takip edilmesi gerekiyor. Neredeyse tüm kalp hastası olan anne adaylarında fiziksel aktivite kısıtlanır ve yüksek proteinli tuzdan uzak diyet önerilir. Uzmanlar bu tarz rahatsızlıkları olan hamilelerin kan düzeyinin belli bir seviyenin üzerinde tutulması önerirler. Bunun nedeni kansızlığın kalp hastalığı üzerinde olumsuz etkiye sahip olması. Ayrıca anne adayının kilo alımı kontrol altına tutulur. Bu önlemlerle kalbin iş yükünün azaltılması amaçlanır.



- Kalp hastası olan anne adaylarının normal yolla sorunsuz doğum yapması mümkündür. Hatta kalp hastalığı olan hamilelerde sezaryenle doğumun önerildiği vakalar oldukça azdır.



- Kalp hastası kadınlar için doğum hemen ardındaki dönem oldukça önemlidir. Bundan dolayı bu dönemde kan kaybı en aza indirilmeli, kan basıncı düzenlenmeli ve kalp yetmezliğine yol açacak aşırı sıvı yükünden kaçınılmalı.



- Doğum yaptıktan 4 - 6 hafta sonra hamileliği yol açtığı kalp damar sistemindeki değişiklikler geçer. Annenin durumu yeniden bir kardiyolog tarafından incelenir. Ayrıca bebeğin sağlık durumu da incelenir.

