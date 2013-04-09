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Yaşam

Kalp de koku alabilir

Yakın zamanda yapılan araştırmalar burundaki koku alıcılarının benzerlerinin kalp gibi başka organlarda da olduğunu gösterdi

09 Nisan 2013 11:27

Yapılan bir araştırma, burunda bulunan koku alıcılarının benzerlerinin kalp, ciğer ve kanda da olduğunu ortaya koydu. Fakat araştırmaya göre, kalpteki alıcıların yenilen yemeğin kokusunu alıp almadığı gibi ayrıntılar şimdilik belirsiz.

Havada yemek veya başka maddelerden gelerek uçan kimyasallar burunda tanımlanıp, nasıl koktukları konusunda beyine bilgi aktarılıyor. Bu alıcıların sadece burnun arka bölümünde oldukları sanılıyordu. Yakın zamandaki araştırmalar benzer alıcıların başka organlarda da olduğunu gösterdi. Örneğin, sperm hücreleri de, koku alıcılarına sahipler. Bu alıcılar sperm hücrelerinin yumurtaya yerleşmesini sağlıyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, artan bulgular, benzer alıcıların kalp, ciğer ve kanda da olduğunu gösterdi. Kalbin, bu koku alıcılarıyla, örneğin yenen bir etin tadını alıp alamadığı gibi sorular şimdilik belirsiz.

Burun dışındaki organlardaki koku alıcıları 7 Nisan'da konu New Orleans'taki Amerikan Kimya Topluluğu'nun bir toplantısında da ele alınırken,  Münih Teknik Üniversitesi ve Almanya Gıda Kimyası Araştırma Merkezi Uzmanı Peter Schieberle, kalbin yenilen bir bifteğin kokusunu alıp almadığının bilinmediğini söyledi. Scieberle, bazı kan hücreleri üzerinde yapılan araştırmalardan da söz etti.

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