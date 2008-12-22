Kalp ameliyatlarında artık iz kalmayacak

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erdoğan İlkay, doğumla birlikte ortaya çıkan kalp hastalıklarında göğüs kafesi açılarak yapılan ameliyatların artık tarih olacağını söyledi. Prof. İlkay, "İz bırakan yöntem yerine artık hem Avrupa’da hem de ülkemizde ’perkutan girişimi’ yani ’kasık damarından girme’ yöntemi kullanılıyor. Başarı oranı ise yüzde 95" dedi.



Perkutan girişimi uygulayan merkez sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Prof. İlkay şunları söyledi:



"Avrupa Kardiyoloji Derneği’yle entegre çalışıyoruz. Bizdeki kroner kalp hastalığı, hiper tansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi oranlarını, Avrupayla paylaşıp tüm Avrupa’da ortak bir istatistiksel veri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Böylece hastalığın gerçek yaygınlığını belirleyebileceğiz.



Kalp hastalıklarını tedavide son 10 yıl önemli başarılar sağlandı. Kalp krizinde trombolitik (pıhtı eritici) ilaç ile ölüm oranı yüzde 12’den yüzde yediye çekildi, yaşam kalitesi de yükseldi. Kalp krizi dokuları öldürüyor. Ölen doku miktarına bağlı olarak kalp yetmezliği ya da ritm bozukluğu ortaya çıkıyor ve kişinin yaşam kalitesi bozuluyor. Kısa mesafelerde nefes darlığı çekiliyor. Bu ilaç sonrası bu grup hastalarda azalma meydana geldi.



Son tedavi şekliyse kalp krizi esnasında bir balon yöntemiyle damarı açmak. Bu yöntem kalp krizindeki ölüm oranını yüzde üçe çekti. Etkin tedavi için hastanın göğüs ağrısı başladıktan sonra en kısa sürede bir merkeze müracaat etmesi çok önemli. Birçok kişi ağrıyı mide veya kas ağrısı zannettiğinden hastaneye geç gelmekte ve tedavi başarısını azaltmakta."



