İngiltere’de ender görülen bir hastalık yüzünden ameliyat edilmezse hayatını kaybetme tehlikesi olan Rachael Joy isimli hamile kadın, açık kalp ameliyatı sırasında doğum yaptı.



Tempo24



36 yaşındaki Rachael Joy, göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye gittiğinde, doktorlar bunun öksürükten kaynaklandığını söyleyerek Joy’u eve gönderdiler. Fakat saatler sonra, Rachael ağzından kanlar gelerek tekrar hastaneye gitti. Doktorlar hastanın tıpta nadir rastlanan “aort yırtılması” isimli kalp rahatsızlığı olduğunu fark ettiler.



Doktorlar aynı zamanda 36 haftalık hamile olan Rachael’e 24 ila 48 saat arasında kalp yetmezliğinden ölebileceğini anlattılar.



Rachael, “Birden yüzüme oksijen maskesi takıldı ve bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Doktorlar bana bir operasyon yapmak zorunda olduklarını söylediler” diye konuştu.



Doktorlar genç kadını ameliyat esnasında yüzde 25 ölüm riski olduğu konusunda uyardılar. İlk önce, Rachael sezaryenle Charlie ismini verdikleri oğlunu doğurdu. Ardından da Rachael’in açık kalp ameliyatı başladı.



6 saat süren operasyonda, 10 doktordan oluşan ameliyat timi, Rachael’in hasar görmüş kalp kapakçığını çıkardılar ve bunu sentetik bir kapakçıkla değiştirdiler.



Aort yırtılması her 10 bin kişiden ikisinde görülüyor ve genellikle 40-70 yaş arası erkekleri etkiliyor. Hamilelik sürecinde bu olaya çok nadir rastlanıyor.



Londra’daki Hammersmith Hastanesi’nde görevli kardiyolog doktor David Lefroy, “Bu olaya ilk kez doğum esnasında rastladım” dedi.



Aort yırtılması nasıl oluyor?



Aort vücuda kalpten kanı taşıyan en büyük damardır. Aort yırtılması aort duvarında çeşitli sebeplerle oluşan yırtılma ve duvar içerisinde kan sızması ile oluşur. Aort duvarı 3 tabakadan oluşur ve bazı durumlarda en içteki tabaka yırtılır. Yüksek basınçlı kan bu yırtıktan geçerek orta tabakaya ulaşır ve aortanın iç ve dış tabakalarını birbirinden ayırır. Damar duvarındaki bu yırtılma sonucu, aort damarı çatlayıp hastanın ölümüne neden olabilir.









