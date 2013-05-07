Kalorili yiyecekler neden daha popüler?

ABD'de yapılan bir araştırma kalori alımının beyinde yemek yeme davranışlarını kontrol eden bölgeyi etkilediğini ortaya koydu.

Yale Üniversitesi’nin araştırmasının, insanların bazı yiyecekleri neden daha çok tercih ettiğinin sebeplerini göstererek, obezite konusuna ışık tutacağı öngörülüyor.

Araştırma kapsamında, lezzetli, ancak kalorisiz ve karbonhidrat eklenmiş iki farklı içecek türünü, iki grup insanın 3 hafta boyunca içmesi sağlandı. Araştırmaya katılanların kanlarındaki glukoz oranıyla beyinlerinde meydana gelen değişik tepkiler tespit edilirken, katılımcıların kalorili içeceği daha çok sevdiği görüldü. Araştırma ekibi, kalorili içeceğin kandaki glukozu arttırarak, beynin yeme alışkanlıklarını belirleyen bölgesindeki tepkileri etkilediğini gösteriyor.

ntvmsnbc'nin Current Biology dergisine dayandırdığı araştırma ekibinden Dana Small, “Araştırma, bir insanın herhangi bir yiyeceği ne kadar sevdiğinden bağımsız olarak, bir yiyeceği çok yemesinin nedenlerini açıklayabilir. Bu da fazla yemek yeme ve obezite konularında yol gösterici olacaktır” dedi.

Araştırma ayrıca, glukoz metabolizması bozulmuş olan diyabet hastalarının glukoza olan hassasiyetleri fazla olduğundan, yiyeceklere daha duyarlı olacaklarını da ortaya koyuyor.