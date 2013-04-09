Kalorileri düşünmeden çikolata yedirtecek formül!

İngiliz bilim insanları çikolatada bulunan kalori miktarını azaltacak bir formül geliştirildi. Teknik, çikolatanın içeriğinde bulunan yağın azaltılarak yerine çeşitli meyvelerden elde edilen meyve suyu konularak yapılıyor.

Warwick Üniversitesi'nde bulunan ve her türlü çikolata çeşidine uygulanabilen formül, çikolatada bulunan kaloriyi yüzde 50 azaltıyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, çikolata tadının aynı kaldığını ancak sadece biraz daha fazla meyve tadı alındığını söyleyen araştırmacı Stefan Bon, “Daha sağlıklı çikolata tüketimi için bu bir başlangıç noktasıdır. Bu yaklaşım çikolatayı çikolata yapan şeyleri aynı tutarken çikolata yapımında kullanılan yağ yerine meyve suyu konulmasını anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Bon, “Umarım yiyecek endüstrisi bu adımları dikkate alır ve daha az kalorili çikolata üretmek için adım atar. Çünkü hepimiz çikolatayı seviyoruz, ancak çikolatanın içeriğindeki aşırı yağdan dolayı yemekten çekiniyoruz.