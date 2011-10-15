-Kaloriferler 17 Ekim'de yanacak ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Ankara Valiliği, il mülki hudutları dahilinde evlerde, binalarda ve sitelerde, sobaların ve kaloriferlerin 17 Ekim'den itibaren yakılmasının kararlaştırdığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun mevsimsel hava şartlarına bağlı olarak meydana gelebilecek hastalıklar ve korunma yollarını değerlendirdiği ifade edildi. Meteorolojik şartlar itibarıyla mevsim hastalıklarının yaygın olarak görülebileceği bir döneme girildiği belirtilerek, önümüzdeki günlerden itibaren Ankara'da yağışların ve soğukların başlayacağına işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Dış ortam sıcaklığının 15 derecenin altında olduğu günlerde, merkezi ısıtmalı bina ve sitelerde ikamet edenlerden herhangi birisinin talebi halinde kaloriferlerin yakılmasına; soba, kat kaloriferi ve kombi gibi tek haneli ısıtma sisteminin bulunduğu meskenlerde ise isteğe bağlı olarak yakılmasına ve bu uygulamanın 17 Ekim'den itibaren il mülki hudutları içerisinde başlatılmasına karar verildi.'' Ayrıca, ısınma konusundaki denetimlerle doğalgaz/karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme ve yangın olaylarını engellemek amaçlı baca ve tesisat denetimlerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.