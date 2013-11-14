'İlk derste öğrendik rol arkadaşını cinsel obje olarak görmemeyi'

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan rol aldığı 'Aziz Ayşe' filminde ereksiyon olmamak için cinsel organına koli bandı yapıştırdığı iddiaları gündeme gelmişti. Düzyatan, çektiği sevişme sahnelerinde neler yaşandığına ilişkin olarak "biz ilk derste öğrendik rol arkadaşını cinsel obje olarak görmemeyi... Dolayısıyla ben filmlerde, dizilerde sevişmem gerekiyorsa, bir kadınla değil kalorifer peteğiyle girerim yatağa...”

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'nun Engin Altan Düzyatan ile yapıtığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Kalorifer peteğiyle nasıl sevişilir?

Ben, sevişme sahnesinde oyuncuların birbirlerinden etkilenebileceği konusunda ısrarcı olunca şu anısını anlattı Engin Altan Düzyatan...

“9 Eylül Güzel Sanatlar’da oyunculukta ilk ders günümüz. Hoca ‘Bir partner seçin’ dedi. Bir kızla eşleştim, karşılıklı iskemlede oturduk. Gözünü kapat, şimdi karşında bir kalorifer peteği var ve onu dokunarak keşfet’ dedi hocamız. Okuldaki ilk ders günümüz bu. Ben kıza çekinerek dokunmaya çalışıyorum, kollarına, saçına... Bir süre sonra ‘Aç gözünü’ dedi hoca... Ve sordu; ‘Bu kalorifer peteğinin sadece sağ ve sol tarafı mı var, ortası yok mu?’ Var ama nasıl dokunabilirim, kalorifer peteğinin ortasında kızın göğüsleri var... Yani biz ilk derste öğrendik rol arkadaşını cinsel obje olarak görmemeyi... Dolayısıyla ben filmlerde, dizilerde sevişmem gerekiyorsa, bir kadınla değil kalorifer peteğiyle girerim yatağa...”

Yönetmeni mahkemeye vereceğim

Engin Altan Düzyatan’ın beş yıl önce rol aldığı “Aziz Ayşe” filmi geçen hafta vizyona girdi. Bu filmdeki sevişme sahneleri de çok konuşuldu. Saçma sapan haberler çıktı bu sevişme sahnesiyle ilgili.

Bunu medyaya servis eden de filmin yapımcısı ve yönetmeninden başkası değil. Aklınca filmin reklamını sevişme sahnesi üzerinden yalan haberlerle yapmaya çalışıyor. Bu yüzden filmin yönetmenine dava açacağım” dedi.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın.