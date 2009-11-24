Kalorifer borusu patladı, site boşaltıldı

Bolu'da bir sitede kalorifer borusu patlaması üzerine site boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Murat Canbaş Caddesi Spor Sokak'taki Onur Sitesi C Blok'un zemin katında bulunan kalorifer kazanının borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen site görevlisi Arslan Temel, ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, kazan dairesindeki kömürleri el arabasıyla dışarıya alırken, sitedeki vatandaşlar da olası bir tehlikeye karşı dışarı çıkartıldı.

Site sakinleri tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndü.