T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kalorifer borusu patladı, site boşaltıldı

24 Kasım 2009 22:08

Bolu'da bir sitede kalorifer borusu patlaması üzerine site boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Şehit Murat Canbaş Caddesi Spor Sokak'taki Onur Sitesi C Blok'un zemin katında bulunan kalorifer kazanının borusu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen site görevlisi Arslan Temel, ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, kazan dairesindeki kömürleri el arabasıyla dışarıya alırken, sitedeki vatandaşlar da olası bir tehlikeye karşı dışarı çıkartıldı.

Site sakinleri tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24