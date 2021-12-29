Kalkış saatini kaçırdı, uçağı durdurmak için piste fırladı

T24 Dış Haberler
ABD'nin Phoenix kentinde bir kadın, kaçırdığı uçağına yetişmek için havalimanında piste çıktı.
Polis raporuna göre Vickie Meyers, pazar günü Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'nda uçuşunun kapısına geldiğinde kapılar çoktan kapatılmıştı.
Meyers'ın bir sonraki uçuşu beklemek yerine bekleme alanıyla güvenli bölgeyi ayıran kapından koşarak geçtiği belirtildi.
Rapora göre havalimanı çalışanları Meyers'ı uçağın önüne çıkamadan durdurdu.
Polise göre Meyers çalışanlara, "Uçuşumu kaçırmamak için uçağı durdurmaya çalışıyorum" dedi.
Meyers, önemli kamu servisi kurumuna birinci dereceden izinsin girmek ile suçlanıyor.