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Kalkınma Bakanı Elvan: Mersin'deki selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

"113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamakta, 2-3 gün içerisinde elektrik temin edilecek"

30 Aralık 2016 19:25

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'de yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 112 Acil Servis Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek ilgililerden bilgi alan Elvan "Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor" dedi.

 

28 bin kişi elektrik alamıyor

 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvanm şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkânına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor."

 

851 ev ve iş yeri tahrip oldu

 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar."

 

 

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