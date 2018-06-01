Kalkınma Bakanı Elvan: Artık dağa kaldırma hadisesi bitmiştir

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, geçmiş yıllarda sokak eylemlerinin yaşandığı Şevketsümer Mahallesi\'nde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Geçmiş yıllarda polis ile terör örgütü yandaşları arasında taş ve sopalı eylemlerin yaşandığı merkez Akdeniz ilçesi 156\'ncı Cadde üzerinde bulunan Siteler Polis Karakolu\'nun olduğu alanda Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşa iftar verildi. İftar sofrasına Bakan Elvan\'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Burada konuşan Bakan Elvan, \"Buralar, taş, sopa, kavgaların yaşandığı, huzurun olmadığı caddelerdi. Bir taraftan uyuşturucu, diğer taraftan da farklı grupların olduğu yerlerdi. Ama bugün genciyle yaşlısıyla her kardeşimiz, Şevketsümer Mahallemizde, bu büyük caddemizde binlerce kişi iftar yapıyor. Bu bizim için bir huzur ve güven. Ne güzel bir tablo. Anneler çocukları ile birlikte huzur içerisinde. Daha düne kadar 13-14 yaşındaki çocuklarımız dağa kaldırılıyor, ellerine silah veriliyor, bu çocukların mücadele etmesi isteniyordu. O terör gruplarıyla birlikte hareket etmesi isteniyordu. Ama bu çocuklarımız artık ailelerinin yanında. Artık dağa kaldırma hadisesi bitmiştir. Geçmişte camların kırıldığı, arabaların yakıldığı bu caddede, şimdi mutluluk ve huzur rüzgarları esiyor\" dedi.

Konuşmanın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Elvan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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