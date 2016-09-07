Kalkınma Bakanı Elvan açıkladı; Güneydoğu ve Doğu'ya yatırım destek paketinde neler var?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin büyük potansiyeli olduğunu belirterek, "Oradaki genç, dinamik nüfusumuza iş imkanı ortaya koyacağız ki bir taraftan terörü temizlerken diğer taraftan da bu yatırımların, bu binaların yavaş yavaş yükselmeye başladığını görelim" dedi.

Habertürk'teki programda hazırladıkları paketin diğerlerinden oldukça farklı olduğuna işaret eden Elvan, bu kapsamda yatırımın düşünce fikri ve projelerinin hazırlanmasından yatırımın yapılmasına, işletme safhasında işletmenin desteklenmesine ve pazarlama aşamasına kadar olan tüm süreçleri destekleyen paket bir mekanizma ortaya koyduklarını kaydetti.

Yatırımcıya araziyi karşılıksız vereceklerini, arazi tahsisi gerekiyorsa ücretsiz araziyi de tahsis edeceklerini anlatan Elvan, o araziye fabrika binasını yapacaklarını, makine-teçhizatı için yatırım kredisi, işletme dönemi için işletme kredisini vereceklerini ifade etti. Bundan çok cüzi sembolik bir kira alacaklarını dile getiren Elvan, ortaya koydukları sistemi şöyle özetledi:

"Örneğin Erzurum’da yaşayan bir vatandaşımız, bir iş adamımız yatırım yapmak istiyor. Öncelikli olarak bir fizibilite yapılması gerekiyor. Araziye ihtiyaç var, araziden önce gerçekten bu alanda yatırım yapılması uygun mudur, değil midir bunun bir araştırılmasının yapılması lazım. Kalkınma Bankamıza gelecek. Bununla ilgili fizibilite çalışmalarını, etütleri, pazar analizlerini banka onlar adına yapacak. Herhangi bir para da almayacağız, tüm ücretlerini biz karşılayacağız. Diyelim ki yatırım yapılmasına uygun bir fizibilite çıktı, bu aşamadan sonra şunu söyleyeceğiz. 'Biz senin binanı yapacağız, binayı yaptıktan sonra fabrikaya alacağın makine-teçhizat için sıfır faizli kredi vereceğiz'. Yüzde 100’ü kredi olacak şekilde biz sıfır faizli kredi vereceğiz ki kendi makine-teçhizatını alsın, fabrikasını kursun. Binayı yaptık, Geri ödemeyi ise 1+4 yıl şeklinde öngördük, yani 5 yıllık bir süreçte ilk yılı ödemesiz, daha sonra 4 yıllık süreçte ödemeyi öngördük tüm çalışmalarımızda."

Yatırımcıya işletme kredisi desteği de vereceklerini anlatan Elvan, "Yine 1 yıl ödemesiz 1+4, daha sonraki müteakip 4 yılda ödeme koşuluyla. 8 puan faiz desteği sağlayacağız, diyelim ki işte yüzde 14’le ticari kredi aldı, yüzde 8’ini biz karşılayacağız, daha doğrusu 8 puanını biz karşılayacağız, 6 puanını kendisi karşılayacak, yani faiz desteği sübvansiyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, üretime geçildikten sonra üretilen eğer kamunun ihtiyacı olan bir ürünse bunun da alımı yoluna gideceklerini belirtti.

Bunun tamamıyla ayakları yere basan bir çalışma olduğuna dikkati çeken Elvan, her bir desteğin ne kadara mal olacağı, kamuya yükünü ve ne kadarlık kısmının özel kesim tarafından yapılacağını detaylı şekilde çalıştıklarını, etki analizlerini yaptıklarını bildirdi.

Elvan, "Diğer taraftan da oradaki genç, dinamik nüfusumuza iş imkanı ortaya koyacağız ki bir taraftan terörü temizlerken diğer taraftan da bu yatırımların, bu binaların yavaş yavaş yükselmeye başladığını görelim.Bu bölgenin inanılmaz büyük bir potansiyeli var, bunu bilelim." diye konuştu.

''Her türlü danışmanlık verilecek''

Yatırım yapmak isteyen bu firmaların eğitimle ilgili tüm masraflarını da karşılayacaklarına dikkati çeken Elvan, her türlü danışmanlığı vereceklerini, hukuk alanında danışmanlık yapacaklarını, eğitim alanında her türlü altyapıyı, desteği sağlayacaklarını söyledi.

Elvan, "Aynı zamanda şunu da yapmayı arzu ediyoruz, özellikle, İstanbul’da, İzmir’de, Kocaeli’de gelişmiş olan illerimizde, Bursa’da büyük şirketlerimizin deneyimli personelini de gönüllü olarak o bölgelere gönderip buradaki işletmelere destek olmasını sağlayan bir mekanizma da oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, söz konusu yatırım destek hamlesiyle yıllık 200 bin istihdam öngördüklerini bildirdi.

Çağrı merkezi kurmak isteyenlerin binalarını da yapacaklarına dikkati çeken Elvan, bundan sonraki süreçte özellikle batı illerine yapılmak istenen bazı çağrı merkezlerinin de doğuya yapılmasının teşvik edileceğini kaydetti.

"Fabrikasını taşıyan 6. bölge teşvikinden yararlanacak'

Emek yoğun sektörlerde artık maliyetlerin çok yükseldiği bazı büyük iller bulunduğunu hatırlatan Elvan, emek yoğun herhangi bir sektörde, fabrikasını 23 ilden herhangi birine taşımak isteyen yatırımcıya 1 milyon lira fabrika başına taşıma gideri için para tahsis edeceklerini buna ilave olarak 6. Bölge teşviklerinden yararlandıracaklarını belirtti.

Söz konusu bölgelerin belirli alanda uzmanlaşması, buralarda bir kümeleşmenin oluşmasının sağlanması için Kalkınma Bankasını görevlendireceklerine işaret eden Elvan, bankanın fizibilite yapımından, pazarlama aşamasına kadar olan sürecin hem takibini hem denetimini yapacağını ve süreci baştan aşağı yürüteceğini sözlerine ekledi.