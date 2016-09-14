Kalkınma Bakanı: 8 ilde yatırımcıya fabrika binası ve makine parkı bedelsiz teslim edilecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 8 ilde yatırımcıya fabrika binasının ve makine parkının bedelsiz teslim edileceğini ve işletme sermayesi kredisinin de piyasadan 8 puan düşük olacağını açıkladı.

Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk gazetesinin bugünkü (14 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Sürprizi de geliyor' başlıklı yazısı şöyle:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yatırım destek hamlesinin diğerlerinden farkı ne olacak?

Çünkü, Özal hükümetlerinden beri, neredeyse her iki yılda bir paket açıklandı; hedeflenenler gerçekleştirilse de sıklıkla paket açıklaması anlamını deforme etti...

Örneğin, son paketi önceki Başbakan Davutoğlu bu yılın şubat ayında Mardin’de açmıştı.

Daha önce de “GAP Eylem Paketi”, “Terörle Mücadele Eylem Planı”, “Şefkat Paketi”, “Kardeşlik Seferberliği”, “Terörle Mücadele Eylem Planı” adı altında, 1980’den bu yana bütün hükümetler onlarca paket açıkladı.

Gerekler gerçekler

Başbakan Yıldırım ile önceki gün “yatırım ve destek paketini” açıklamak için Diyarbakır’a giderken uçaktaki sohbette akıllarda iki ana gündem vardı: Terörle mücadelenin sınır dışını aşan gerekleri ve ekonomiyi de kapsayan sosyal hayatın gerçekleri...

İngiltere, İspanya’nın ardından Kolombiya da terörü benzer yöntemle çözerken, Türkiye’nin yeni dönemdeki yol haritasının ne olacağı...

Bir de gezimize neden olan geri kalmışlıktan kurtarılması...

Küresel ortaklıklarla çevre ülkelere de rol model olacak Singapur, Hong Kong gibi cazibe merkezi haline dönüşmesi...

Hakkari ve Van

Bütün bunları dönüş yolunda konuşacaktık.

Başbakan gece yarısı son dakika değişikliğiyle bizleri atlatıp Otluca Dağ Komando Tugayı ve Çukurca 2. Hudut Tugayı’na, günün ilk ışığında şehit 8 askerin cenaze töreni için Van’a gidince gerçekleş- tiremedik, gezide olanların aktardığını dinledik.

Anlattıklarına göre gece yarısı habersiz ziyaret, Yıldırım’ı karşısında gören askerler açısından sürpriz olmuş.

“Sınır kapısı dışında, huduttan kim geçerse gerekeni yapacaksınız” talimatı askeri memnun etmiş.

Bir de kamu görevlilerine, “Adalet duygusunun zedelenmemesi önceliğiniz olacak” demiş.

Çukurca ve Tendürek bölgesindeki başarılı operasyonları nedeniyle de birlikleri kutlamış.

Başbakan’ın günün ilk saatlerine kadar uyumadan bölgede gece dolaşması, bir zamanlar gün kararınca sokağa çıkılmaz olan bölgedeki güvenlik güçleri açısından da moral desteği yaratmış.

Yeni paketler

Başbakan bölgede gezerken ben de Ankara yolunda destek paketinin hazırlayıcısı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile sohbet ettim.

Bir zamanlar hayvancılığı canlandırmak için aldığı krediyle basit ağıl inşaatı yapıp geri kalanıyla büyük kentlerde müteahhitliğe soyunanları anımsattım.

Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak hazırladıklarını belirtti.

Yatırımların bu kez Kalkınma Bankası tarafından takip edileceğini vurguladı.

Buna göre belirlenen 8 ilde yatırımcıya fabrika binası ve makine parkı bedelsiz teslim edilecek; işletme sermayesi kredisi de piyasadan 8 puan düşük olacak.

Eğer binayı kendisi yapmak istiyorsa bu destek 23 il için geçerli olacak.

İstanbul, İzmir gibi mega kentlerdeki tekstil benzeri emek yoğun fabrikasını 23 ilden birine taşırsa, bir milyon lira taşıma bedeli ve yeni kuruluyormuş gibi bütün destekler de verilecek.

Bakan Elvan, “Makine parkı da yenilenecek. Bu paketin bonusu var; sürprizleri de olacak” dedi, içeriği hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Çözüm modeli

Destek paketleri gibi iki yılda bir değişen Kürt sorununun çözüm modeline gelince...

Yıldırım’ın da önceki gece söylediği gibi hükümet çözüm modelinde “eskiye kesinlikle dönmeyecek”...

Yıldırım, geçen haftaki “Çözüm mözüm yok” sözü farklı anlaşıldığı için de buna,“Terör örgütüyle yok” diye açıklık getirdi.

Aktardığına göre geçmişte Cumhurbaşkanı’nın da dile getirdiği ancak İstanbul ve Ankara ile başlayan bombalar nedeniyle askıya alınan modele dönülüyor.

Buna göre muhatap örgüt ve bileşenleri olmayacak; sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri muhatap alınacak.

Sürecin bugünden yarına başlatılması da düşünülmüyor.

Güvenlik güçlerinin bölgeye tamamen hâkim olması, girilmedik yer bırakmaması bekleniyor.

Bu açıdan PKK’nın “Türkiye’deki Kandil” diye girilmez bölge ilan ettiği Buzul, İkiyaka ve Tendürek Dağları çevresindeki operasyonlara önem veriliyor.

Güvenlikle birlikte gelecek ekonomik desteğin daha ılıman bir iklim yaratacağına inanılıyor.

Bütün bunlarda son dönem yaptırılan kamuoyu yoklamalarından elde edilen sonuçların da etkisi olduğu görülüyor.

Aktarıldığına göre Cerablus’a sınır ötesi operasyona destek % 78 olurken, FETÖ operasyonunu doğru bulanların oranı % 91 çıkmış; PKK ile mücadele de yükselirken, hükümete destek % 56’ya ulaşmış.

Anlaşılan o ki Yıldırım da bu sonuçlara bakıyor, DoğuBatı sentezi içinde çözüm arıyor.

Diyarbakır’daki şu sözü de bunu özetliyor:

“Göz renklerimiz farklı olabilir. Ama gözümüzden düşen yaşlar aynı renktir...”