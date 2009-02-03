Kalkavan: Türk kadınına türban yakışmıyor

Uzun yıllardır Fethullah Gülen cemaati içinde yer alan işadamı İhsan Kalkavan, Gülen'in en büyük Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olduğunu ileri sürdü. Kalkavan, Türk kadınına türbanın yakışmadığını da söyledi.



Kalkavan, Tercüman gazetesinden Gülçin Günay'ın sorularını şöyle yanıtladı:



Sizce Türk kadınına türban yakışıyor mu?

Dinimizin teferruatıdır. Biz buralara neden takılıyoruz ki? Tabii ki yakışmıyor. Birgün Asya Finans'ta bir sekreter istedim. Kadının özgeçmişini getirdiler, akılalmaz. İyi bir şirkette en üst seviyelere çıkmış biri. Dindar olduktan sonra bu şirketten çıkmış. Akademik kariyeri çok yüksek. 'Gelsin' dedim. Kız, bir kere gözüme bakamıyor. Söylediklerimin yarısını anlamıyor. Yaptıkları saçmasapan. Birgün, 'Hanımefendi, bu CV'deki siz misizin?' diye sordum. Onayladı. 'Yahu o zaman sen başını değil beynini bağlamışsın. Sen beynine bir düğüm atmışsın. Senin beynin şu anda yok. Farkında mısın? Zaten, kafan kapalı, kulakların iyi duymuyor, bir de gözüme bakamıyorsun. Biz nasıl yapacağız bu işi. Yapamayacağız' dedim.



Birden o kocaman özgeçmiş sıfırlandı. Dinimiz bu değil. Allah'ın insanlığa olan beklentisi başörtüsünden çok daha fazla. Bir kadının çok açık giyinmesine de karşıyım. Çünkü insanlarımız arasında o kadar çok sekse susamışlar var ki. Zavallılar. Mini eteğin arkasında yürüyen insanlar tanıdım. Dolayısıyla onları tahrik edecek ölçüde olmamalı giysiler. Ayrıca çarşafa da karşıyım.



Kızlarınız kapansa tepkiniz ne olur?

Kesinlikle karışmam. Birgün kızlarımla Hocaefendi'yi ziyarete gidecektik. Anneleri onlara tülbent verdi. Hocaefendi de 'Ben türbe değilim ki. Rahat olsunlar' dedi. Hocaefendi, frapanca tarzı olan kadınları da kabul ediyor. Rahatsızlık emaresi de göstermiyor. O, çok farklı.



Hocaefendi içkiye karşı değil mi?

Onun karşı diye birşeyi olamaz. Bir insanın dininin gereğini bilmesi gerekir. Hocaefendinin gayri müslim birçok dostu var.

