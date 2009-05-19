Kalkavan: Hedef 3 yılda Avrupa şampiyonluğu



Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlığa aday olan Şadan Kalkavan, Aziz Yıldırım'a ağır eleştirilerde bulunurken, göreve gelmeleri halinde Fenerbahçe'ye 3 yıl içinde Avrupa'da kupa kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.



Fenerbahçe'de 24 Mayıs'ta yapılacak Olağan Genel Kurul'da başkanlığa adaylığını açıklayan eski yöneticilerden Şadan Kalkavan, düzenlediği basın toplantısında başkan Aziz Yıldırım'ı eleştirirken, sarı-lacivertli takımı 3 yıl içinde Avrupa şampiyonu yapmayı hedeflediğini söyledi.



Konuşmasının başında başkan Aziz Yıldırım hitaben konuşan Şadan Kalkavan, mevcut yönetimin Fenerbahçe için yetersiz kaldığını savundu.



"Aziz Yıldırım 11 yılda Fenerbahçe'nin boynunu bükük bıraktı" ifadelerini kullanan Kalkavan, "11 yıllık görev sürersi içerisinde ezeli rakibimiz Galatasaray 6 kez, Fenerbahçe 4 kez şampiyon olmuştur. Beşiktaş ise 1 kez şampiyon olurken 4 kez kupa kazanmıştır. Fenerbaheçe Avrupa'da en büyük başarısını çeyrek finale çıkarak yaşamıştır. İşte bu gidişata son vermek için aday oldum. Genel kurul üyelerimizin son 11 yıldaki Fenerbahçemizin utanç tablosuna bakmalarını istiyorum. Aziz Yıldırım'ın agresif ve antipatik tavırları yüzünden aday olmaya karar verdim. Aziz yıldırım değişimden bahsediyor. Evet değişim olmalı ama değişim senden başlamalı" diye konuştu.



Aziz Yıldırım'ın ikili ilişkilerinin zayıf olduğunu ve birçok insanı küstürdüğünü iddia eden Şadan Kalkavan, bunlara örnek olarak Anelka, Tuncay, Aurelio, Ümit Özat ve İbrahim Kutluay gibi ismleri örnek verdi.



"Hedefimiz Fenerbahçe'nin savaşan ruhunu canlandırmak" diyen Kalkavan, "İnşallah Pazar günü yönetimi değiştireceğiz, karaya oturmuş gemimizi yeniden yüzdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli kulübün 1997'de 20 milyon dolar borcu olduğunu ve Aziz Yıldırım'ın geride kalan 11 yılda borcu yükselttiğini iddia eden Şadan Kalkavan, "Aziz Yıldırım 1997'de borçsuz devraldığı kulübü bugün ciddi borçla kongreye sokmaktadır. 20 milyon borçla devraldığı Fenerbahçe'nin borcunu 160 milyona çıkardığı doğru mudur? 11 yıl önceki Fenerbahçe'nin bütçesi 21 milyon dolardı. Aziz Yıldırım para bulmak için kulübün hisselerini sattı. Fenerbahçel kimsenin tapulu malı değildir, aile şirketi hiç değildir. Fenerbahçe gönül kulübüdür, menfaat kulübü değildir. Ben göreve gelince yönetimde herkes söz hakkına sahip olacak. Fenerbahçe'yi layık olduğu şekilde takım ruhuyla yöneteceğiz. Fenerbahçe bir şirketten öte gönül kulübüdür. Tesislerimizle övünüyoruz ama kaç Fenerbahçeli bu tesislerden faydalanıyor?" dedi.