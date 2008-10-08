Kalkavan hapisten kurtulmak için Vasil oldu

Aracıyla çarparak Sinem Yalçın’ın ölümüne yol açmakla suçlanan Faruk Kalkavan’ın Güney Kıbrıs’a gidip, ismini Vasil olarak değiştirdiği iddia edildi.



Moda tasarımcısı Sinem Yalçın'a cipiyle çarparak ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan Faruk Kalkavan'ın, 3 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi.Bugünkü duruşmada Sinem Yalçın'ın babası şok bir iddia ortaya attı ve Kalkavan'ın Güney Kıbrıs'a gidip ismini Vasil olarak değiştirdiğini söyledi.



Üsküdar 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Faruk Kalkavan katılmadı. Kalkavan'ı duruşmada, avukatları Kadir Filizer ile Yılmaz Çiçek temsil etti. Duruşmada, Sinem Yalçın'ın annesi Nazmiye Neşe ile babası Sinan Yalçın ve avukatları Aziz Şanioğlu hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden istenen ek raporda Faruk Kalkavan'ın, Acıbadem Köprüsü'nü geçtikten sonra emniyet şeridine girerek Sinem Yalçın'ın aracına çarptığı belirtildi. Aracının ötelenerek vurduğu Yalçın'ın öldüğü kaydedilen raporda, kazanın Kalkavan'ın sevk ve idare hatasından kaynaklandığı, dolayısıyla Kalkavan'ın asli ve tamamen kusurlu, Yalçın'ın ise kusursuz olduğunun bildirildiği tutanağa yazdırıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları Çiçek ve Filizer, raporun mahkemenin denetimine imkan vermeyecek şekilde düzenlendiğini, aydınlatılması istenen konular göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmadığını öne sürerek, yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Yalçın ailesinin avukatı Aziz Şanioğlu ise sanık Faruk Kalkavan'ın “salıverilmemesi gerekirken tahliye edildiğini ve yurt dışına kaçtığını” öne sürerek, yeniden tutuklanmasını istediklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu alınmasına gerek olmadığı yönünde karar vererek, sanık avukatlarının talebini de reddetti.





Savcı 6 yıla kadar hapsini istedi



Esas hakkındaki görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ümit Babayiğit, 14 Ocak 2008 tarihinde Faruk Kalkavan'ın 34 MFK 52 plakalı arazi aracıyla Kadıköy'den Beşiktaş istikametine seyir halinde bulunduğu sırada önündeki otobüsü geçmek için emniyet şeridine girdiğini anlattı.



Savcı Babayiğit, önündeki aracı kurallara aykırı olarak sağ tarafından geçmek isteyen Kalkavan'ın kullandığı aracın, hafif maddi hasarlı trafik kazasından dolayı aracını park eden Sinem Yalçın'ın kullandığı 34 EN 7013 plakalı araca ve Yalçın'a çarparak üzerine atılı suçu işlediğini belirtti.

Kazada Yalçın'ın öldüğünü, Kalkavan'ın aracındaki Serkan Yazır ve Cahit Metin'in yaralandığını, ancak yaralıların sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirten Babayiğit, sanığın “taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaaya ilişkin söz verilen sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yazılı olarak yapacaklarını bildirdi.



Yurtdışına kaçtı iddiası



Duruşma sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Sinem Yalçın'ın babası Sinan Yalçın, tahliye edilen Faruk Kalkavan'ın vareste tutulmamasına rağmen duruşmalara katılmadığını söyledi.



Yalçın, avukatlarının adliye koridorlarında yaşanan tatsız olaylardan kaçmak amacıyla duruşmaya gelmediği iddiasını da inandırıcı bulmadığını belirterek, “Cinayet işlemiş birisini tutuksuz yargılıyorlar. Adam çoktan gemici cüzdanı alarak yurt dışına çıktı. Şu anda Güney Kıbrıs'ta Larnaka'da. Üstelik adı da Vasil olmuş” dedi.

Nazmiye Neşe Yalçın da “Nerede adalet, adalete nasıl güveneceğiz?” diye duruma tepki gösterdi.

Soruşturma aşamasında hazırlanan iddianamede, TCK'nın 85/2. maddesi uyarınca “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 3 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen Faruk Kalkavan, 24 Nisan 2008 tarihindeki duruşmada tahliye edilmişti.



