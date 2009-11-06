Kalkan'a dalmak böyle birşey!

10 bin yakın dalış

Eylül ve ekim aylarında sualtında balık sürüleri ve balık türlerini gözlemlemenin de mümkün olduğu Kalkan Koyu'nda çok sayıda amfora da bulunuyor.Dalış tutkunlarının 12 metre ile 30 metreye kadar dalış yapabildikleri koyda zaman zaman caretta cerattaları da görmek ayrı bir heyecan veriyor.Kalkan'da yılda on bine yakın dalış gerçekleşiyor. Dalışa gelenlere önce dalış ve dalış noktaları hakkında ders veriliyor. Dalışlarda gruplara, profesyonel dalgıçlar eşlik ediyor.Dalış 30-45 dakika sürüyor. Kalkan'a dalışa gelen Aman Michel Menger adlı turist, yaptığı açıklamada, suyun ve görüş mesafesinin çok güzel olduğunu söyledi.Su altında çeşitli balıkları görme fırsatı bulduğunu anlatan Menger, "Şahane bir dalış yaptım" dedi. İngiliz Snacon Brett, yaşamının en güzel dalışlarından birini yaptığını belirtirken, İngiltere'de öğrenci olan Timur Ada, Kalkan'ın dalış için çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.