-Kalkan açıklarında 2 gemi batığı bulundu KAŞ (A.A) - 15.08.2011 - Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesi açıklarında 2 gemi batığı keşfedildi. ''Sualtı Kültür Mirasının Belgelenmesi Projesi Sorumlusu Güzden Varinlioğlu,gazetecilere yaptığı açıklamada, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu'nun, su altının belgelenmesi için proje yürüttüğünü söyledi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen dalışlar sırasında, Kalkan'ın 400 metre açığında 2 gemi batığına rastladıklarını belirten Varinlioğlu, gemilerden birinin kiremit, diğerinin ise amfora yüklü olduğunu belirlediklerini kaydetti. Yapılan incelemeler sonucunda şu ana kadar bu gemilere dair bir kayda rastlamadıklarını vurgulayan Varinlioğlu, amfora yüklü geminin Bizans dönemine ait olduğunun sanıldığını, gemi çevresinde çoğu kırık olmak üzere dört tip amfora türüne rastladıklarını anlattı. Kiremit yüklü gemideki yapı malzemelerinin ise kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Varinlioğlu, bu batığın Bizans ya da geç Roma dönemine ait olduğunu düşündüklerini ifade etti. Varinlioğlu, buluntuların fotoğraflanıp, eskizleri çizilerek belgelendiğini ve kayıt altına alındığını belirterek, ''Çok detaylı bir yüzey araştırması yapılmalı ve kıyı kıyı her bölgede ne olduğunu bilmeliyiz ki bunun devamında araştırma ve kazı çalışmaları sağlıklı yapılabilsin'' dedi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Emrah Üçgöroğlu da Türkiye kıyılarının su altı mirası olarak çok zengin olduğunu, ancak belgelenmediğini ifade etti. Üçgöroğlu, bu açığı kapatmak için çalıştıklarını kaydederek, ''Umuyoruz ki bu çalışmaların sonucunda oluşturulan belgeler gelecek için temel oluşturacaktır'' diye konuştu.