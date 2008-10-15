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Sağlık

Kalıtsal etkenler astım riskini artırıyor

Astım hastalığına yakalanma riskini, kalıtsal etkenler ve küçük yaşta sigara dumanına maruz kalmanın artırabileceği bildirildi.

15 Ekim 2008 03:00

Astım hastalığına yakalanma riskini, kalıtsal etkenler ve küçük yaşta sigara dumanına maruz kalmanın artırabileceği bildirildi.

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Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsünden (Inserm) bilim insanlarının 372 Fransız aileyi kapsayan araştırması, astım ile bazı genetik farklılıklar arasında bağlantı olduğunu doğruladı.

Araştırmaya göre, 4 yaş ve altındaki çocuklarda bu kalıtsal etkenlerle sigara dumanına maruz kalma, hastalığa yakalanma riskini artırıyor.

Bilim insanları, 651'i astım hastası 1511 kişinin "17q21" adı verilen 17. kromozom bölgesindeki 36 genetik farklılığı inceledi.

Kalıtsal etkenlerin astıma yakalanma riskini 1,7 kat artırdığını belirleyen bilim adamları, bu riskin küçükken ebeveynlerinin sigara dumanına maruz kalan çocuklarda 2,3-2,9 kat arttığına dikkati çekti.

Bilim insanları, bu sonuçların astımdan korunma stratejilerinin iyileştirilmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyor.

Dünyada 300 milyondan fazla astım hastası bulunuyor.

Araştırma, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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