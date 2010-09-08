-KALİTLİ HİNDİ İÇİN GEN HARİTASI WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - ABD'nin en önemli et ve protein kaynaklarından biri olan hindinin gen haritasının büyük bölümünü çıkaran bilim adamları, bu sayede en iyi kaliteli kümes hayvanı üretiminin sağlanacağını belirtti. 2008'de başlayan projede yer alan uluslararası ekipten Virginia Tech Üniversitesi Hayvan Bilimi Bölümü Doçenti Rami Dalloul, bugüne kadar evcil hindinin gen haritasının yüzde 90'ından fazlasının çıkarıldığını ifade ederek, verilerin büyük bölümünün hindinin 10 büyük kromozomundan (makrokromozom) elde edildiğini ve araştırmacıların şimdi mikrokromozomları en iyi şekilde çözümlemeye çalıştıklarını kaydetti. Hindinin gen haritasını çıkarırken, ornitologların şimdiye kadar bilmediği binlerce genin şifresini çözdüklerini ve insanda "X" ve "Y" kromozomuna eşdeğer "Z" ve "W" cinsiyet kromozomlarını belirlediklerini söyleyen Dalloul, "Kısa vadede, hindinin gen haritasının çıkarılması, bilim adamlarına et üretimi ve kalitesi ile sağlık, hastalıklara direnç, verimlilik ve üreme ile ilgili önemli genler konusunda özel bilgiler sağlayacak" dedi. Amerikalı araştırmacı, hindi türlerinin genetik yapısı ve üretimleriyle ilgili daha fazla bilginin de üreticilerin, etin yapısı, tadı ve daha az yağlı olması gibi özellikler taşıyan kümes hayvanları yetiştirebilmeleri için yeni yöntemler geliştirilmesini sağlayacağının altını çizdi.