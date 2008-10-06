'Kalitesiz diziler tiyatroya ilgiyi artırdı'

Hiç gitmemiş olanlar için tiyatro

'Her semte bir tiyatro'

Usta tiyatrocu Haldun Dormen, son yıllarda ortaya çıkan kalitesiz programlar ve diziler nedeniyle tiyatroya olan ilginin artmaya başladığını söyledi. Dormen, küçük yaşından beri tiyatro ve sinemanın kendisini etkilediğini belirterek, özellikle müzikallerin, tiyatrocu olmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Çok istediği tiyatroculuğa, babasının, iyi eğitim alması şartıyla izin verdiğini ifade eden Dormen, şöyle konuştu:"ABD'ye gidip Yale Üniversitesi'nin drama bölümünden mezun oldum. Okulu bitirip ülkeme döndüm. İstanbul'da genç arkadaşlarımla birlikte bir tiyatro kurdum. Kurduğumuz tiyatro inanılmaz büyüdü. Tiyatromuz, İstanbul'da gidilip görülesi bir yer oldu. Daha sonra 1957'de kendi yetiştirdiğim tiyatrocularla Dormen Tiyatrosu'nu kurdum. 1972 yılında maddi imkansızlıklar nedeniyle Dormen Tiyatrosu'nu kapatmak zorunda kaldım.Tiyatro kapanınca televizyonda ve gazetede çalışmaya başladım. (Sürç-ü Lisan Ettikse) adlı kitabımı yazdım."Dormen, Yıldız Kenter, Nevra Serezli gibi İngilizce konuşabilen tiyatrocuları alıp 1979 yılında Nalınlar'ın İngilizce versiyonunu Londra'da sergilediklerini belirterek, dünyada ilk defa bir yabancı oyunun İngilizce olarak İngiltere'yi gezdiğini bildirdi.Dormen Tiyatrosu'nun kapanmasının ardından Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oyunlar düzenlediğini anlatan Dormen, şöyle devam etti:"Dormen Tiyatrosu'nun kapanmasının ardından ülkemden bana 'oyun oyna' diye teklif gelmedi. Bu yüzden hep yurt dışında oyunlar sergiledik. Egemen Bostancı'nın karşıma çıkmasıyla ikinci kariyerim başladı. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı yazdım. Hisseli Harikalar Kumpanyası, çok büyük bir sükse yapıp kapalı gişe oynadı. Daha sonra 1985 yılında tekrar Dormen Tiyatrosu'nu kurdum. 2001 yılına kadar süren Dormen Tiyatrosu, maddi imkansızlık nedeniyle yeniden kapandı. Birçok film yaptım, ödüller aldım. Ancak, filmlerden para kazanmadım. O yüzden filmlerime devam edemedim. 14 müzikal yazıp 172 oyun sahneledim."Televizyonların ilk çıktığı zamanlar evlere girmesinin tiyatroyu etkilediği anlatan Dormen, "Artık eskisi gibi değil. İnsanlar önceki yıllarda rahatça televizyonun karşısına oturup heyecanlı şeyler seyrediyordu. Televizyon zamanla olağan hale gelmeye başladı. Son yıllarda ortaya çıkan kalitesiz programlar ve diziler nedeniyle tiyatroya olan ilgi artmaya başladı. Özel tiyatroların pahalı olması nedeniyle şehir tiyatroları daha çok seyirci çekiyor. Orta sınıf, özel tiyatrolara gidemez oldu" şeklinde konuştu.Dormen, tiyatrocuların dizilerde oynamasını eleştirmediğini belirterek, bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirdi:"Tiyatrocuların dizilerde oynamasına karşı değilim. Çok da iyi oynuyorlar. Tiyatrocular Halit Ergenç, Ayşen Gruda, Emre Altuğ, hepsi oynuyor.Oyuncular tiyatrodan para kazanamıyor. Oyun tuttuğu sürece para alıyorlar, oyun tutmazsa ortada kalıyorlar. Ben de yapıyorum. Bazı programlara beni yakıştıramıyorlar. (Neden yarışma programlarını giriyorsun) diyorlar. Televizyon programlarında hem eğleniyorum hem de para kazanıyorum.Tiyatroculuğumdan hiçbir şey kaybetmedim. Yeterli derecede yazar olmaması Türk tiyatrosunun tek eksiği. Türk tiyatrosundan söz etmek için Türk yazarından söz etmek gerekir. Dünya çapında dekorcularımız, kostümcülerimiz, tasarımcılarım ve yönetmenlerimiz var."Dormen, Eskişehir'e birçok kez geldiğini ve kenti çok sevdiğini belirterek, buranın yaşamsal ve sanatsal yönüyle bir Avrupa kentine benzediğini söyledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun eski Dormen Tiyatrosu'na benzediğini ifade eden Dormen, "Türkiye'nin Eskişehir'i ve Şehir Tiyatrosu'nu tanıması lazım. Eskişehir'de ekim ayında Bit Yeniği adlı oyunu sergileyeceğiz. Herkesin seyretmesini tavsiye ediyorum" dedi.