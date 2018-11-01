Kaliteli zeytinyağı elde etmek için 500 kilometre yol geldi

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - BURSA\'nın Osmangazi ilçesindeki zeytin bahçesinin ortağı olan ABD uyruklu Chistopher Weldy, bu yılki 600 kilogram zeytinden yüksek polifenollü zeytinyağı elde edebilmek için ürününü 500 kilometre uzaklıktaki Muğla\'nın Yatağan ilçesinde bulunan sıkım tesisine getirdi.

Sıkım için yaklaşık 500 kilometrelik yol kat ederek, Yatağan\'daki Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş\'un tesisine gelen Weldy, mükemmel zeytinyağını üretmeye çalıştıklarını söyledi. Weldy, zeytinyağının insan sağlığı için önemine vurgu yaparak, \"Osmangazi\'den buraya, bu yağhanedeki makinenin yüksek polifenol elde etme ve kapasitesini denemek için geldik. Biz ağaçlarımıza biyolojik açıdan çok iyi bakıyoruz. Bu doğrultuda en kaliteli zeytinyağını üretmenin yollarını arıyoruz\" dedi.

Zeytinyağıyla ilgili ABD\'de ve Avrupa\'da faaliyet gösteren \'Pytholea\' adlı sivil toplum örgütünün üyesi de olan Weldy, \"Hedefimize ulaştığımızda, diğer zeytinyağı üreticilerini aydınlatmayı amaçlıyoruz. Üreticinin biyolojik ve ekolojik açıdan daha uygun ürün elde etmesinin önünü açmak istiyoruz. Bunu yaparken de yarasa gübresi ve hardal yağı gibi doğal ilaçların zeytin üretimine katkısını göstermek istiyoruz\" diye konuştu.

Zeytinyağı sıkım tesisinin işletmecisi Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş ise Osmangazi\'deki üreticinin yürüttüğü çalışmayı desteklediklerini söyledi. Totoş, \"Hala ürün elde edebileceğimiz kirlenmemiş topraklarımız var. Bütün dünyaya sağlık amaçlı zeytinyağı üretebilecek kapasiteye sahip olduğumuzu biliyoruz. Arkadaşlarımız değişik bir zirai mücadele uygulayarak bu ürünleri 500 kilometre uzaklıktan tesisimize kadar getirdiler. Her türlü ilacın atıldığı bahçelerden çok daha sağlıklı ürün elde etmişler dolayısıyla bu ürünlerin yetiştiricilerini tebrik ediyorum\" dedi.

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