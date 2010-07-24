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Yaşam

KALİTELİ HİZMETTE BU KELİMELER YASAK ESKİŞEHİR (A.A)

24 Temmuz 2010 13:58

-KALİTELİ HİZMETTE BU KELİMELER YASAK ESKİŞEHİR (A.A) - 24.07.2010 - Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Arduç, kurum bünyesindeki personelin kaliteli hizmet vermesini sağlamak için spor tesislerinde ''yok'', ''hayır'', ''bilmiyorum'', ''kalmadı'', ''yapamam'' ve ''veremem'' gibi olumsuz kelimelerin kullanılmasını yasakladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arduç, kamu dairelerinde işe girenlerin asaleti tasdik edildikten sonra yeterli verim vermediğini belirterek, personelin ''kadroya geçtim kimse bana bir şey yapamaz'' düşüncesiyle yeterince çalışmadığını kaydetti. Yeterince çalışmayan personelin kurumlarda hizmet aksamasına neden olduğunu ifade eden Arduç, şöyle konuştu: ''Hizmetlerin aksaması büyük olumsuzluklar doğruyor. Geleceğe sağlıklı nesillere yetiştirmek için tesislerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlar ve çocukları, tesislere geldiğinde geri dönmemeli. Böyle bir kutsal vazifeyle bize gelen vatandaşları asla geri çeviremeyiz. Personelimizi daha iyi bir şekilde azim ve gayretle çalışmasını teşvik etmek, bilinç kazandırmak için bütün birim ve tesislerimize geliştirdiğim duyuruları yazdım. Bu yazıları herkesin masasının baş ucuna astırdım. Çünkü, bir kez tebliğ ettiğimiz yazılar bir gün okunuyor, ertesi gün unutuluyor. Baş uçlarını astığım yazılarla, personelimizin sabah geldiğinde o duyuruyu okuyup akşam evine rahat bir vicdanla gitmesini amaçlıyorum.'' -''GEREKSİZ SÖYLEMLERİ KABUL ETMİYORUZ''- Arduç, ''Vatanın en çok seven vatanı ve milleti için en çok çalışandır'', ''tembel insanı Allah da sevmez kullar da'', ''dışarıda binlerce insanını işsiz gezdiğini ve devletten aldığın her kuruşta tüyü bitmemiş çocukların dahi hakkının olduğunu düşün'', ''müdürlüğümüz bünyesinde, 'yok', 'hayır', 'bilmiyorum', 'kalmadı', 'yapamam' ve 'veremem' gibi olumsuz kelimelerin kullanması yasaktır'' yazılarıyla personeli kaliteli hizmet için yönlendirdiğini bildirdi.

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