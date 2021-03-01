Kalıpları yıkan güzellik yarışması Miss Germany'de kazanan iki çocuk annesi işletmeci Anja Kallenbach oldu

Kadınları nesneleştirdiği gerekçesiyle eski güzellik yarışması formatını değiştiren Miss Germany'de bu yıl iki çocuk annesi, işletmeci Anja Kallenbach seçildi.

DW'de yer alan habere göre, Almanya'da Miss Germany yarışması bilinen güzellik yarışmalarının kadınları nesneleştirdiği gerekçesiyle formatta değişikliğe gitmiş, kişisel gelişim, başarılar ve toplumsal mesajların da yarışta ayırt edici unsurlar olduğu bir formata dönüşmüştü.

Mayolu defilenin yer almadığı yeni formatta kadınların "aile, ev, seyahat, toplumsal mesaj, başarı, güzellik, bakım, girişimcilik" gibi çeşitli alanlarda yarışıyor. Kadınların sahneye çıkarken giyecekleri belli bir kıyafet bulunmuyor, kendileri karar veriyor.

Bu yıl düzenlenen Miss Germany adayları arasında şişman fobisiyle mücadele eden bir aktivist, iliestomi yaptırmış bir kadın, eski bir Yehova Şahidi yer aldı.

Miss Germany seçilen Anja Kallenbach, 17 yaşında okulu bıraktığını ancak daha sonra işletme yönetimi üzerine eğitim aldığını söyledi. Kallenbach, iki çocuğu olduğunu ve bisiklet üzerine iki işletmesi olduğunu belirtti. Kallenbach, yarışmadaki amacının kadınlara "hangi yaşta ve nasıl görünüyor olursa olsun kendilerine iyi geleni yapabileceklerini göstermek" olduğunu açıkladı.