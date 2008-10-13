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Kültür-Sanat

'Kalinka'yı mehterden dinleyin

Mehter Takımı ile Kızılordu Korosu, Rusya'da üç ayrı konserde buluşacak.

13 Ekim 2008 03:00

Türkiye ile Rusya arasındaki yaklaşık 500 yıllık ilişkide, önemli bir sanatsal etkinlik gerçekleştirilecek.

Dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehter Takımı ile 1973'te kurulan Kızılordu Korosu, Rusya'da üç ayrı konserde buluşacak. İlki 18 Ekim'de Kazan, ikincisi 20 Ekim'de Moskova'da Kremlin Sarayı'nda, üçüncüsü ise 22 Ekim'de Krasnodar'da gerçekleşecek konserde, Mehter Takımı ile Kızılordu Korosu aynı sahnede sanatseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunacak.

"2008 Rusya'da Türk Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Kremlin Sarayı'nın 6 bin kişilik salonunda gerçekleşecek konser, iki ülkenin milli marşlarının söylenmesiyle başlayacak. Mehter Takımı ve Kızılordu Korosu, "Ceddin Deden" ve "Kalinka" adlı eserleri birlikte seslendirecek. 20 Ekim'deki konser TRT ve Rus Televizyonu tarafından canlı yayınlanacak.

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