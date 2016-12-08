Kalın: Cumhurbaşkanı dövizini bozdu

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, bugün Ankara'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal beyanında belirtilen dövizleri bozdurup bozdurmadığına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Kalın, "Cumhurbaşkanı bu çağrıyı yaptığı gün itibariyle hesabındaki bütün dövizleri Türk Lirası'na çevirmiştir. Bunun tersini beklemek abestle iştigaldir" dedi.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta halka 'Dolarlarınızı bozdurun; altına, Türk Lirası'na çevirin' çağrısı yapmıştı.

Ankara'da bir otomotiv ticaret merkezinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz meselesi çıkardılar dolar şöyle oldu böyle oldu. Yastığının altında doları olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır" demişti.

Dolar/TL kuru 3,60 seviyesine çıkmıştı. Kampanyanın ardından Dolar/TL kuru 3,36 seviyelerini gördü.

Hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süren bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albaraka Türk Bankası'nda 200 bin doları olduğunu iddia etmiş ve "Bu parayı TL'ye bozdurdu mu merak ediyorum" diye sormuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek, "İşte dekontu burada" diyerek dekontu göstermişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Bozdağ'ın gösterdiği dekontun bir kopyasını istedi ve ne zaman bu işlemin gerçekleştiğini sormuş, Bozdağ dekontu vermemişti.