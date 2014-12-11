T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kalın bağırsaktan vajina yaptılar

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğuştan vajinası olmayan 24 yaşındaki hastaya kalın bağırsağından vajina yapıldı

11 Aralık 2014 21:03

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Güney ile Jinekolojik Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu, yaklaşık 2 hafta önce, doğuştan adet görmeyen, vajinası ve rahmi bulunmayan 24 yaşındaki evli hastanın kalın bağırsağından 10 santimetrelik bir parça alarak, fonksiyonel vajina ameliyatını gerçekleştirdi.

Ali Çevikbaş'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Güney, ameliyatın bir vajina oluşturma operasyonu olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Hastamız genç ve evli bir kadın. Doğuştan adet görmeme ve vajina olmaması şikayetiyle başvurdu. Laporoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) ile karın boşluğuna 10 milimetrelik bir delik ve 5 milimetrelik ikinci delik açarak, hastanın kendi kalın bağırsağından vajina dokusu oluşturduk. Hastamızı ameliyattan sonra ikinci gün evine gönderdik. Şu an fonksiyonel bir vajinal dokuya sahip. Türkiye’de ilk kez yapılan bir ameliyat. Dünyada da sayılı oranda yapılıyor."

 

Hiçbir şikayeti bulunmuyor

 

Hastanın ameliyat sonrası takiplerinde fonksiyonel vajina dokusuna sahip olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Güney, "Hastamızın hiç bir şikayeti bulunmamaktadır. Sosyal ve evlilik hayatına devam etmektedir" dedi.

Doç. Dr. Evrim Erdemoğlu ise bu ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Dünyada sayılı merkezde ve az oranda yapılıyor. Eskiden beri cilt veya ince bağırsak kullanılarak yapılan klasik ameliyat tipleri var. Bunlarda yapılan hazne bir süre sonra fonksiyonlarını yitiriyor. Darlıklar ve hastalarda ağrı meydana geliyor. Kullandığımız yöntem bu açıdan avantajlıdır."

 

ETİKETLER

kalın bağırsakvajinarahimameliyatoperasyonilkıspartasüleyman demirel üniversitesimehmet güneyevrim erdemoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24