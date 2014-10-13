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Dünya

Kaliforniya’yı ürkütücü palyaçolar bastı

Kaliforniya'da başta bir sanat projesi olarak başlayan palyaço akını, taklitçilerin türemesiyle rahatsız edici bir hal aldı

13 Ekim 2014 19:37

Çeviri: İlke Aksu

Amerika’nın Kaliforniya eyaleti, geceleri insanları kovalayan palyaçoların istilasına uğradı. Polisler tutuklamalara başlayacaklarını açıkladı ve ekledi: Bunun artık durmasını istiyoruz.

Christopher Hooton’un Independent’ta bu hafta ABD'de yayımlanan ve birçok yabancı ülkede de izlenen “American Horror Story” adlı korku dizisinin yeni sezonu, korkunç palyaçolarla dolu bir “ucube gösterisi” temasıyla başladı.

 

İlk olay bir sanat projesiydi

 

Aynı zamanda, Kaliforniya’nın Wasco şehrinde, yüzü bozuk bir şekilde boyanmış ve elinde balonlar tutan bir palyaço, gece halka açık alanlarda çektiği fotoğrafları Facebook ve Instagram’dan paylaşmaya başladı ve binlerce takipçi topladı.

Bu noktada zararsız görülen ve yasalar önünde suç teşkil etmeyen bu eylemin bir sanat projesi olduğu anlaşıldı. Ancak daha sonra Bakersfield şehrinde taklitçiler türedi ve Cuma günü (10 Ekim) itibarıyla şehir polisi, 16 palyaço vakası raporladı.

 

'İnternet şakası'

 

Palyaço kıyafeti giyen bir genç, diğer çocukları kovaladığı için yakalandı. Yakalanan genç, internet şakasını sürdürmek için böyle yaptığını söyledi.

Saldırılarda şimdiye kadar kimse zarar görmedi, ancak palyaçolardan kaçan çocuklar “görülebilir biçimde titriyordu”.

Kopyacı palyaçolar endişeye yol açsa da, Wasco şehri, palyaço sayesinde şehrin dikkat çekmesinden memnun; hatta Inquisitr’e göre, anaokulu çocukları palyaçonun resimlerini çizmeye başladı.


 

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