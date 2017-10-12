Kaliforniya'daki yangınlar can almaya devam ediyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde şarap üretimi yapılan Napa vadisini de içine alan bölgedeki yangınlar hızla yayılıyor. Şu ana kadar 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 180 kişinin yaralandığı bildiriliyor ancak yetkililer bu rakamın artmasından endişeli.

Pazar günü başlayan yangınlarda 3 bin 500'den fazla ev ve işyeri zarar görürken, 22 ayrı yangın olduğu ve 8 bin itfaiye görevlisinin yangınlarla mücadele ettiği bildirildi.

Yetkililer Sonoma Vadisi'nin bazı bölgeleri için tahliye emri verirken, bölgede 113 kilometre kareye ulaşan yangının bazı mahalleleri tamamen yok ettiği bildirildi. Eyalet tarihindeki en ölümlü 3. yangın olduğu bildirilen felakette Sonoma Şerifi Robert Giordano kaybolan kişilerin sayısının 600'e ulaştığını açıkladı.

Napa Vadisi ve başka bölgelerde de tahliyelerin gerçekleştirilmeye devam ettiği kaydedildi. Yangına neyin sebep olduğunun henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

AP/SSB/BÖ

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