Kaliforniya’da kampüslerde cinsel ilişki için ‘kesin rıza’ şartı

ABD’nin Kaliforniya eyaleti ülke tarihinde bir ilke imza atarak, eyalet içindeki devlet tarafından finanse edilen okulların kampüslerinde cinsel ilişki için ‘kesin rıza’ koşulu koydu. Eyalet valisi tarafından imzalanan yeni mevzuata göre “rıza”, direnç eksikliğinden ziyade "gönüllü anlaşma" olarak tanımlandı. Böylece olumlu rıza dili, ilk kez okullarda cinsel saldırılara karşı geliştirilen politikaların merkezî ilkesi haline gelmiş oluyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yasaya göre rıza "cinsel faaliyete girişmek üzere olumlu, bilinçli ve gönüllü anlaşma" olarak tanımlanıyor. Ocak ayında Başkan Barack Obama, özellikle üniversite kampüslerinde cinsel saldırıyla mücadele için bir girişim başlatmıştı. Amaç kampüslerde cinsel saldırı suçlamalarıyla daha iyi mücadele edebilmekti.

Bilinç eksikliği veya sessizlik rıza değil

Bu yasayla cinsel suçların mağduru olan kişilerin geçerli şikayetleri olabilmesi için saldırıya direnmiş olmaları gerektiği fikriyle de mücadele amaçlanıyor. Yasa ayrıca sessizlik ya da direnç eksikliğinin rıza olmadığını savunuyor.

Tasarıya göre sarhoş, bilinçsiz veya uyuşturulmuş birisinin cinsel ilişkiye rıza vermesi de mümkün değil. Ancak yasayı eleştirenler buradaki saldırı tanımının tehlikeli biçimde genişletildiğini söylüyorlar.

‘Erkek düşmanlığı’ eleştirisi

Erkekler için Ulusal Koalisyon bu yasayı "misandric", yani "erkek düşmanı" olarak tanımlayarak kınadı. Koalisyon yasanın "yanlış suçlamalara kapı açtığını, sanıklara kendini müdafaa hakkı vermediğini, davalar nedeniyle devlete milyonlarca dolara mal olacağını ve masum insanların hayatını mahvedeceğini" söylüyor.

ABD Eğitim Bakanlığı, cinsel saldırı vakıalarını doğru biçimde ele almadıkları için onlarca kolej ve üniversite hakkında soruşturma yürütüyor. ABD'de her beş kadından birinin üniversitede iken cinsel saldırıya maruz kaldığı tahmin ediliyor.